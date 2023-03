La settimana di Mazzei Così la città celebra il suo "pisano-americano"

Torna per il nono anno la settimana di eventi e incontri organizzati dal circolo dedicato a Filippo Mazzei, medico, filosofo, saggista italiano nato a Poggio a Caiano nel 1730 e morto a Pisa nel 1816, considerato uno dei padri della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

L’appuntamento pisano è fissato per il 18 e il 19 marzo. Sabato 18 la dimora pisana in via Giordano Bruno sarà aperta alle visite e alle 12 sarà presente la console generale Usa, Ragini Gupta, ricevuta dal presidente del circolo Massimo Balzi, con il sindaco Michele Conti e il presidente della Provincia Massimiliano Angori. Sarà l’occasione per ammirare quel giardino dove Filippo "ortolano" sperimentava piantagioni di sementi provenienti dai neonati Usa e la crescita della vite americana. Saranno visitabili gli ambienti della dimora storica sapientemente conservata dove Mazzei continuò a scriversi con i grandi del mondo conosciuti nella sua vita: Jefferson La Fayette, Pasquale Paoli, Latrobe Madison potendo anche rimirare gli allestimenti predisposti per l’occasione dal sodalizio degli illuministi del futuro del Circolo Filippo Mazzei. Un viaggio tra oggetti e bibliografia ricordando alla collettività come – in quella casa in cui dimorò l’attivo politico e testimonial di democrazia e libertà dal 1792 al 1816 – tanti crebbero nella convinzione dell’impegno civile forti dei principi della uguaglianza dell’uomo e della Ricerca della Felicità.

Il 19 marzo, giorno della morte di Mazzei, cerimonia al cimitero suburbano di Pisa e nel pomeriggio la sedicesima edizione del premio ippico intitolato a Mazzei all’ippodromo di San Rossore con il presidente della Regione Eugenio Giani. Nell’occasione i sindaci di Pisa, Lucca, Livorno, Carrara, Poggio a Caiano, San Giuliano e Palaia saranno i testimoni del XVI Premio Ippico Filippo Mazzei. Sarà questo un chiaro segnale di come la Toscana sia unita nella memoria di Filippo Mazzei.

La settimana dedicata a Mazzei però inizierà questa domenica al museo della Zecca di Lucca e alla Locanda dell’Angelo con un incontro con il sindaco Mario Pardini. Il giorno seguente celebrazioni allo Yacht club di Livorno con il sindaco Luca Salvetti, mentre martedì prossimo la figura di Mazzei sarà ricordata a Carrara insieme alla sindaca Serena Arrighi. Il 17 marzo visita al Tempio di Minerva di Palaia eretto da Andrea Vaccà Berlinghieri.