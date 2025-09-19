La senatrice Zambito: "Intervenga il ministro"

"La transizione energetica ed ecologica deve essere sostenibile in tutti i suoi aspetti, altrimenti va in contraddizione con il senso stesso di ecologia, per questo presenterò un’interrogazione parlamentare su quanto sta succedendo nel comune di San Giuliano Terme, preso d’assalto dai grandi interessi privati che vorrebbero costruire enormi impianti fotovoltaici su terreni agricoli e a ridosso dei Monti pisani, un’area di grande pregio paesaggistico". Così la senatrice Ylenia Zambito (foto), dopo che il territorio sangiulianese, Amministrazione comunale per prima, si è opposto fermamente contro i progetti che prevedono grosse distese di pannelli. Il più grande, che potrebbe sorgere ad Asciano, la cui struttura prevede dimensioni che si aggirano intorno a 116 ettari, vede un’infrastruttura con estensioni impiantistiche che arriverebbero fino al comune di Pisa. "Mi muoverò presso il Governo, che ha creato una legge che permette ai grandi interessi privati di fare questi impianti praticamente dove vogliono – prosegue –, una legge che scavalca i territori, che mette all’angolo le comunità. In quella zona deve essere inserito un vincolo paesaggistico che impedisca l’insediamento di strutture invasive. Lo stesso vale per altri impianti che potrebbero sorgere nella piana sangiulianese e che sono previsti tra i terreni lungo la statale del Brennero e i terreni intorno all’Acquedotto mediceo. Chiederò al Ministero della Cultura e del Paesaggio che intervenga tempestivamente, a tutela del paesaggio".