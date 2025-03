La Scuola Sant’Anna si svela

Giovedì 20 marzo la Scuola Superiore Sant’Anna aprirà le porte al pubblico con due visite guidate in occasione di "Università svelate - Giornata nazionale delle università". La manifestazione, ideata dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) in collaborazione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani), ha l’obiettivo di creare un dialogo aperto tra atenei, famiglie e futuri studenti attraverso eventi, workshop e dibattiti, che permettano di scoprire il ruolo propulsivo che le università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale.

Due i percorsi pensati per la Scuola con visite guidate esclusive a Palazzo Pilo Boyl, nuova sede del rettorato e elegante residenza storica, e il Collegio di Santa Croce in Fossabanda, recentemente restaurato e inaugurato a dicembre 2024, esempio di recupero architettonico in chiave sostenibile. Questi itinerari offriranno l’opportunità di esplorare la storia e la trasformazione della Scuola, evidenziando il ruolo della ricerca e della formazione come trait d’union tra passato e futuro.

L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico nella missione accademica dell’istituzione, mettendo in luce il suo contributo allo sviluppo culturale, scientifico e sociale del territorio. La prima visita, a Palazzo Pilo Boyl, partirà alle 10 e permetterà di scoprire gli affreschi, gli spazi interni e la storia di un edificio che unisce il fascino del passato con la modernità della ricerca. La seconda, in programma alle 12, a Santa Croce in Fossabanda: a pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Collegio è protagonista di un percorso che ne illustrerà la trasformazione da antico convento a spazio dedicato alla ricerca e alla formazione.

Il complesso, recuperato con attenzione particolare alla sostenibilità, rappresenta oggi un simbolo dell’evoluzione dell’istituzione e della sua capacità di innovare rispettando la storia. L’edizione 2025 di "Università svelate" pone un’attenzione particolare alle città universitarie, riconoscendole come spazi privilegiati di interazione tra il mondo accademico e il territorio. Luoghi di produzione e diffusione della conoscenza, queste città rappresentano vere e proprie piattaforme di innovazione al servizio della collettività.

In questo contesto, si rafforza la collaborazione tra Crui e Anci per rendere gli spazi universitari sempre più sostenibili, dinamici e attrattivi, a beneficio sia della comunità studentesca che della cittadinanza. Le visite guidate sono a numero chiuso, necessaria la prenotazione su Eventbrite.