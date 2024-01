La scuola presidio di pace. Galilei primo istituto: "Qui cittadinanza attiva"

La gentilezza come stile di vita, ma non solo. Ad un anno dall’inizio del percorso che ha portato l’Istituto comprensivo Galilei a diventare la prima comunità costruttrice di gentilezza in Italia, la scuola ha voluto trarre un bilancio, inaugurando anche in occasione della Giornata della Memoria, una targa simbolo della scuola, come presidio di pace. "Un percorso coinvolgente – ha spiegato la dirigente scolastica, Rossana Condello -. Il 10 novembre 2022 siamo diventati la prima comunità costruttrice di gentilezza in Italia. Quest’anno faremo abbiamo fatto bilancio, con una pubblicazione realizzata grazie ad Avis e Fondazione Pisa, che ha raggiunto anche le stanze del Quirinale".

Un libro che ha raccolto il lavoro svolto dagli studenti e che è stato spedito anche a Roma. "Il percorso – continua la dirigente scolastica -, ha introdotto la ‘Mindfulness’ come attività per scaricare la tensione emotiva tipica dell’adolescenza, coinvolgendo tutti i ragazzi che si sono sentiti parte del progetto. Anche i genitori sono stati travolti dall’entusiasmo".

All’iniziativa erano presenti anche l’assessore alla gentilezza del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi e la consigliera provinciale delegata alle politiche abitative della Provincia di Pisa, Maria Antonietta Scognamiglio e l’ambasciatrice della gentilezza, Germana delle Canne. "La gentilezza – ha affermato Buscemi -, è importante perché comincia dalle piccole cose e dai rapporti quotidiani; il rispetto può costituire la pace".

Alla cerimonia, seguita poi dall’esposizione di una mostra dedicata a Livia Gereschi, anche il direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Andrea Simonetti che ha elogiato l’iniziativa: "Questo è l’esempio di un avamposto di cittadinanza attiva, dimostrato dai ragazzi attraverso esempi concreti. La scuola di oggi deve essere inclusiva".

Sul concetto della gentilezza è intervenuta anche la consigliera Scognamiglio: "La gentilezza – ha detto -, si esprime come un punto di unione, un ascolto nelle differenze, poiché ci sono sempre punti di incontro anche se il pensiero dell’altro, a volte, può far arrabbiare".

Enrico Mattia Del Punta