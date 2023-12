"La scuola è scrittura". Nonna Lela e le sue storie

di Antonia Casini

La scrittura che aiuta a pensare, crescere, a scoprire quello che vogliono diventare i bambini da grandi. Nonna Lela (Daniela Marazzini), insegnante alla scuola Nicola Pisano (istituto Fibonacci) che ha cresciuto generazioni di pisani, racconta le tre storie "La scuola degli elfi e altri racconti", Pacini editore, che saranno distribuite in abbinamento gratuito con La Nazione sabato 16 dicembre a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno, grazie al sostegno di numerosi sponsor. Il settimo volume, nato dalla sua penna e dalla sua inventiva per la nipotina Marianeve, scomparsa troppo presto, parla, come sempre, ai bambini. La collana, illustrata da Fabio Leonardi, ha permesso di costruire scuole e biblioteche in Etiopia attraverso la sezione pisana del Gma, Gruppo Missioni in Africa, e la sua referente, Patrizia Landucci.

Come sono nate?

"Come sempre sono storie che ho scritto per i miei tre nipotini Michele, Roland e Jean-Paul".

Quest’anno a livello narrativo si fa un passo in più.

"Stanno crescendo e le trame sono più articolate. E’ un regalo che faccio loro per Natale".

I protagonisti sono molto vicini al mondo dei più piccoli.

"Jean Paul è arrivato con l’orsacchiotto Bubi, ma rappresenta tutti i peluche che adorano i bambini e con cui dormono".

Poi c’è il messaggio dell’importanza della scuola.

"E della curiosotà, dell’attesa di Babbo Natale, si invita a essere bravi e rispettosi. Utilizzando il linguaggio dei bambini".

Le ha mai lette ai suoi alunni?

"No, ma abbiamo scritto tanto insieme. Ogni anno facevamo un libro per Natale. Una storia sulla disabilità è stata pubblicata all’interno di una raccolta. Riguardava dei gattini senza artigli. Ho sempre fatto scrivere i bimbi, fin dalla prima elementare attraverso parole chiave. Abbiamo realizzato un libro intero sui pirati. Poi nel 2016 sono andata in pensione".

Ma continua a scrivere. E i suoi nipoti leggono tutto in anteprima.

"Le storie degli elfi le ho ideate per i miei tre nipoti l’anno scorso".

Leggono tutto in anteprima.

"Il giorno di Natale".

Quindi, ha già prodotto l’edizione 2024.

"Di fatto sì".

Ma vietate anticipazioni. Scoprirete tutto il prossimo anno.