La scuola dei veri valori Il podio per tutti del Circolo Scherma Volto genuino dello sport

di Saverio Bargagna

NAVACCHIO (Cascina)

L’importante è divertirsi, se poi si vince una medaglia d’oro agli Europei, si lotta per il Mondiale e si sogna le Olimpiadi che cosa sarà mai? Tutto straordinariamente normale. Per informazioni al riguardo rivolgersi a Navacchio, citofonare casa-Macchi. Occhei, decliniamo l’albero genealogico giusto per renderci conto di cosa parliamo: nonno Carlo maestro di scherma di mezza Pisa e provincia, nonna Antonella Del Tredici presidentessa-tuttofare del Circolo Scherma Navacchio fondato nel 1974, babbo Simone e zio Leonardo una vita in pedana, anime del Circolo nonché imprenditori nel ramo delle attrezzature sportive ed eccoci quindi a Filippo campionissimo di fioretto e oggi uomo-immagine. Poi c’è anche la squadra di serie A2, un’altra storia. Ve ne sarebbero mille.

Ora, attenzione, perché di fronte ad un palmares del genere magari ci potremmo attendere, mettiamola così, una certa ‘spocchia’ . Ecco, per niente. Al "Palasport Centro 360 gradi - Circolo Scherma Navacchio" si esalta con la stesso sincero affetto una medaglia agli europei, un piazzamento ai campionati provinciali o una laurea in medicina. Quindi, se qualcuno è in cerca di un luogo con valori sportivi "alternativi" – e ci siamo ben capiti –, eccovi nel posto giusto.

Filippo ci attende fuori dalla palestra. E’ tarda sera. La festa di fine anno del Circolo è al culmine. Prende una sedia e ci fa accomodare come vecchi amici. Dentro si scoppia di caldo: ma la serata di fine anno è un successo strepitoso. Bimbi che corrono, sorrisi, riconoscimento e un microfono dal quale esce una parola buona per ciascuno. "Sono cresciuto qui – dice Filippo – e non c’è niente che mi renda più felice. Quando sono in pedana e vesto i colori Azzurri sono l’uomo più contento al mondo". Fra pochi giorni la partenza per il mondiale di Milano poi il grande sogno a cinque cerchi. Filippo ne parla con naturalezza disarmante, una genuinità che ci coglie impreparati. "Mi diverto e mi godo ogni momento – alza le spalle –. E’ un lavoro? Sì, il mio lavoro, ma non mi sento certo un sacrificato. Ci sono persone che si alzano alle quattro del mattino, io invece mi devo solo allenare. Tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, ma è il massimo". Il volto si scioglie in un sorriso dolce quando ricorda il nonno e allora lo riportiamo subito in pedana: "L’ultima stoccata è sempre la più bella – sembra mimarla –. E’ come un gol in finale, una schiacciata nel volley. La attendo per un intero match. Poi eccola arrivare". Sul tetto del pianeta, come su una sedia in plastica a Navacchio. Senza uffici stampa a fare da guardia. Zero filtri. "La scherma è questa – racconta – è il bello e, in un certo senso, anche il brutto. Ogni tanto mi dispiace per il trattamento riservato agli atleti. In vetrina solo durante le Olimpiadi e solo se viene vinto l’oro. Come se fosse doveroso. Ma tant’è".

"Qui abbiamo la palestra per la scherma più grande d’Italia – è orgogliosa nonna Antonella –, ma la nostra attività non si ferma al solo aspetto sportivo. Siamo impegnati tutto l’anno nel doposcuola e nei campi solari. Qui da noi, ogni giorno, transitano 80-90 bambini". "Realtà come queste – commenta l’assessora allo sport di Cascina, Francesca Mori – sono tanto rare, quanto meravigliose. Stiamo parlando di persone che ogni giorno aiutano davvero la comunità. Qui si crescono i grandi campioni senza mai dimenticare i bambini o i portatori di handicap. Un piccolo miracolo". O meglio un grande podio dove c’è spazio per ciascuno.