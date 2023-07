La scrittrice Iaschi presenta "Anguane"

Oggi, dalle 19, l’autrice Antonella Iaschi sarà ospite del Magazzino del Grande Teatro di Mangiafichi di Claudio Fantozzi in Vicolo Corto 9 a San Giuliano Terme. Presenterà, insieme a Daniela Bertini, dell’associazione culturale Il Gabbiano, il suo romanzo "Anguane" con il supporto di lettori e lettrici LaAV. L’incontro sarà ripetuto alle 21. Domani, dalle 16, nuova tappa al Bagno Tirrenia con laboratorio e presentazione dei libri di fiabe, sempre della scrittrice Antonella Laschi: "Peppino e la balena", "Una banda", "Il sogno di Seku" e "L’isola del mondo indaco". L’evento è gratuito e promosso dall’Associazione culturale Il Gabbiano e da PopSj, in collaborazione con il Circolo LaAV di Pisa e "Il sorriso di Marianeve"-Gma onlus. Anche in questo caso, è prevista una replica il 6 luglio alle 17.30 al Magazzino del Gran Teatro di Mangiafichi. Antonella Iaschi è nata a Parma il 24 ottobre 1956. Per scelta vive a Roccella Jonica. Ha scritto diversi libri di poesia, racconti e testi per il teatro. Ha iniziato a scrivere a 13 anni e continua a scrivere perché crede che "raccontare la strada" sia l’unico modo per esistere e resistere.