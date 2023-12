È scomparso nella notte Giuseppe Lorenzini, colonna della Misericordia di Latignano. "Se ne è andato questa notte confortato dall’affetto dei suoi cari e di tutte le persone che gli volevano bene, soprattutto quelle legate al mondo del volontariato", scrive la Misericordia di Latignano sul suo profilo Facebook. "Molti gli incarichi in cui si è gettato anima e corpo: la Misericordia, locale e non solo, il GS Latignano, la Fratres, l’Aido, il CCR, il Centro Sociale. E ancora la fondazione del Comitato Latignano, il salvataggio della scuola materna del paese a fine anni 70, la costituzione del gruppo sportivo Giuliano del Chiaro e l’organizzazione delle varie edizioni della ‘Marcia della Fraternità’ e le molte altre ‘battaglie’ sempre nell’interesse del paese", si legge nel ricordo della Misericordia. "Persona rude, all’apparenza scontrosa, ma con un cuore grande e sempre pronto ad ascoltare i bisogni delle persone; volontario impagabile e stacanovista fino agli anni 2000 anche sulle ambulanze. Giuseppe è stato la storia della nostra Misericordia, a cui ha dedicato oltre 60 anni di servizio, dandole un contributo essenziale per la crescita e la stabilità che ha adesso. Tutti gli amici, i dipendenti e i volontari della Misericordia si stringono intorno alla famiglia e in particolare ai figli Elena e Luca", conclude il post. "Inviamo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giuseppe Lorenzini ai familiari e a tutta la comunità latignanese. Per il suo impegno con la Misericordia di Latignano, Giuseppe era da decenni un punto di riferimento per Latignano e per l’amministrazione comunale", commenta il sindaco Betti. L’addio oggi alle 15.30 alla Chiesa Santissimi Pietro e Paolo di Latignano. La salma è esposta alla Sala Polivalente della Misericordia di Latignano in Via Risorgimento 42.

Giulia De Ieso