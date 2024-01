La scomparsa di Giuseppe Barsotti. Guidò l’Unione industriale pisana

Il mondo imprenditoriale pisano è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Barsotti, 74 anni, ex presidente dell’Unione industriale pisana dal 2002 al 2006: "Lo ricordiamo - ha detto il presidente della Uip, Andrea Madonna - come una persona molto presente a tutte le nostre iniziative, compresa la sua partecipazione all’evento dei 100 anni dell’Unione Industriale Pisana, che Giuseppe ha presieduto per 4 anni". Laureato in Economia e Commercio, Barsotti rappresenta la terza generazione di una famiglia di imprenditori: il nonno fondò una società di lavorazioni agroalimentare e il padre una catena di supermercati in Toscana (Smex): ha diretto a lungo la società agroalimentare di famiglia, la Distribuzione Alimentare srl, prima di fondare la Spes - Società Pisana Edilizia Strade, attiva nel campo delle costruzioni private. Ha rivestito per decenni ruoli di primo piano nell’associazionismo industriale fino a ricoprire, dal 2002 al 2006, il ruolo di presidente dell’Unione industriale pisana. Durante la sua presidenza invitò a Pisa l’allora presidente della Fiat, Luca Cordero di Montezemolo che intervenne all’assemblea generale dell’Unione nel 2004 in un momento in cui si iniziava a parlare di globalizzazione e della necessità di un forte impulso all’innovazione per essere concorrenziali sui mercati internazionali. Fu molto attento ai giovani e alla necessità di sviluppare percorsi formativi sulle nuove tecnologie, sul digitale e sulla padronanza delle lingue straniere quali strumenti per una conoscenza come utile fattore di crescita delle aziende e di conseguenza dei territori nei quali esse operano. E’ stato anche consigliere d’amministrazione della Sat, la società di gestione dell’aeroporto "Galilei" prima della privatizzazione.