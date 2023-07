La scomparsa del professor Barbieri

Si è spento a 89 anni, il professor Landranco Barbieri, luminare della radiodiagnostica, già direttore dell’unità di radiologia dell’ospedale di Massa, Coordinatore del Dipartimento Oncologico dell’Asl 1 di Massa Carrara, già consulente radiologo Cnr di Pisa e specialista di Radiologia e Terapia Fisica, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Infaticabile il suo impegno per promuovere questa procedura medica per diagnosi estremamente precise grazie alle immagini, ovvero i "termogrammi", ricavate dalle radiazioni infrarosse dei corpi. Vedovo da tempo, si è spento nella sua casa in Borgo Largo. La salma è esposta alla Pubblica Assistenza di via Bargagna. I funerali domani, alle 10, nella chiesa del cimitero di via Pietrasantina.-