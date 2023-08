La scommessa vinta Vicolo della Vigna Dallo spaccio ai turisti

C’è un vicolo di Pisa che è tornato a vita propria, dopo anni in cui era rimasto ostaggio di pusher, degrado e sporcizia. E’ il vicolo del Vigna, a un passo da piazza delle Vettovaglie: un budello di asfalto che dal cuore del centro storico pisano conduce sui lungarni e che per troppo tempo è stato una "terra di nessuno" evitata da tutti per non incappare in qualche scorribanda degli spacciatori o in qualche angolo di quella stradina seminascosta, ma a un tiro di schioppo dallo struscio quotidiano, trasformato in autentica latrina con odori nauseabondi che raggiungevano perfino i piani alti dei palazzi medievali. Oggi il vicolo ha cambiato volto. "Abbiamo ripulito i muri e la strada con interventi mirati anche riqualificando dettagli e infissi – spiega Alessandro Trolese, titolare di Scento, il nuovo ristorante che sul vicolo ha portato una clientela internazionale grazie a una cucina gourmet - e siamo convinti che per recuperare gli spazi pubblici ognuno debba fare la sua parte, anche i privati. Noi nelle prossime settimane apriremo un altro locale, con standard internazionali (offriremo panini gourmet e un centinaio di tipologie diverse di Tiramisù, per chiudere il centro e provare a restituire nuovo smalto a un angolo di Pisa che deve tornare a essere amato da pisani e turisti, italiani e stranieri".

Il colpo d’occhio già ora è evidente. Le ’Mattonelle d’artista’ che punteggiano questa viuzza vengono finalmente apprezzate da molti che hanno ripreso a passare da qui. Sono 19 affreschi che incantano i turisti stupiti da queste gemme seminascoste. "Prima questo vicolo - osserva Luca Bruguier Pacini, direttore di Scento - era un pezzetto di città inespugnabile. Affollato da biciclette e scooter in sosta selvaggia, buio e popolato quasi esclusivamente da pusher e tossicodipendenti, oggi può tornare alla sua storia gloriosa, un lastricato di pietra che conduce al lungarno dal cuore della Pisa medievale. Abbiamo potenziato l’illuminazione cambiando il panorama serale e riportato in questo angolo di città gente che aveva smesso di frequentarlo". "Nel ristorante - conclude Trolese - lavorano dieci persone e nel nuovo locale che apriremo prossimamente all’angolo con Lungarno faremo altre 5 assunzioni. Lavorare sul decoro, significa anche dare nuove opportunità di lavoro. Noi in questa sfida ci crediamo fino in fondo".

