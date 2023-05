La Schlein per Martinelli Elly sale sul palco e suona la carica "Tornerò dopo la vittoria"

"Qui a Pisa è una sfida decisiva e appassionante perché c’è bisogno di un cambiamento. Abbiamo fatto un percorso importante di partecipazione, con un candidato strepitoso come Paolo Martinelli che ha radunato intorno a sé una coalizione forte che ha un’idea chiara per migliorare la qualità della vita delle persone e che mette al centro la cura della comunità". E’ arrivata Elly Schlein (per la seconda volta in un mese) a suonare la carica per Paolo Martinelli. E con la sua scelta c’è anche un messaggio implicito: metterci la faccia e dare alla contesa elettorale sotto la Torre anche una connotazione nazionale, anche e soprattutto per l’intesa raggiunta con il M5S quasi fuori tempo massimo. E, invece, scandisce la leader dem "la nostra coalizione pensa politiche sociali a vantaggio delle persone che stanno peggio e che hanno sofferto durante la pandemia e lo fa allargandosi al partito di Conte con il quale su questo territorio abbiamo condiviso un messaggio e un’idea di futuro".

"Ci sono molte punte di eccellenza in questa città che l’amministrazione precedente non ha saputo valorizzare – conclude Schlein – e poi c’è la questione climatica. Noi siamo per chiedere ai candidati sindaci che speriamo vincano già domenica e lunedì di fare una comunità energetica in ogni comune d’Italia". Schlein ha parlato anche di precariato e ha promesso di "tornare una terza volta, stavolta per festeggiare insieme". Durante il comizio accanto a Martinelli e davanti a centinaia di persone, non solo pisani (perché ci sono decine di supporters della sinistra arrivati anche dalla vicina Livorno e da altre realtà della provincia) elogia "il percorso dal basso per stilare un programma, il coraggio di ascoltare e di mettere insieme anime e idee diverse, di costruire un fronte ampio e comune che sappia invertire la rotta".

Il comizio dura circa mezz’ora prima di lei parlano i segretari provinciale e regionale del Pd, Oreste Sabatino ed Emiliano Fossi. Martinelli ascolta e si gode gli applausi. Il suo momento arriva a sera quando Largo Ciro Menotti si anima per la festa di chiusura: animazioni, musica, giochi, partecipazione. Il mondo di Paolo. La cifra e lo stile della sua campagna. Il mantra di una campagna elettorale sottovoce, ma determinata. "Ascoltare e poi proporre soluzioni - ha promesso più volte in questi mesi il candidato sindaco del centrosinistra - questo è stato sempre il mio lavoro e anche da sindaco continuerò a farlo anche se sarò eletto alla guida di Palazzo Gambacorti". Il centrosinistra a Pisa prova a riprendersi la città dopo la sconfitta di cinque anni fa che (soprattutto dalle parti del Pd) fa ancora parecchio male e ci prova affidandosi al presidente provinciale delle Acli e al suo mondo colorato e festoso, che guarda al volontariato, ai giovani e al terzo settore. In cammino da sempre, tanto di più in questi ultimi mesi.

Gab. Mas.