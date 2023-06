La scherma pisana contro Giani "Le nostre medaglie senza aiuti"

di Michele Bufalino

Dalla stoccata d’oro valsa un titolo europeo fino alla stoccata fuori dalla pedana tra le polemiche. La vittoria degli Europei under 17 di Scherma da parte della fiorettista pisana Vittoria Pinna è stata motivo d’orgoglio per tutto lo sport pisano e regionale, ma alcune dichiarazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per celebrare la vittoria dell’atleta, hanno generato feroci polemiche. "Complimenti a Vittoria Pinna, giovanissima atleta di Pisa campionessa europea di fioretto under 17 - ha commentato Giani attraverso i suoi profili social -. La Regione Toscana sostiene e promuove tutto lo sport, nell’ultimo anno abbiamo investito 31 milioni di euro". Quest’ultima frase in particolare ha scatenato pesanti reazioni da parte dei maestri pisani Enrico Di Ciolo e Simone Piccini.

"Dove sono questi 31 milioni - ha esordito Di Ciolo -. Saranno andati anche per formare, sviluppare, crescere e allenare i talenti come Vittoria?" Una domanda che ha trovato pronta risposta da parte di Piccini, maestro di Vittoria Pinna e proprietario della palestra di scherma dove insegna. Il Maestro ha deciso di inviare una missiva al presidente Giani prima condividendolo su Facebook, poi scrivendo direttamente allo stesso: "Caro presidente, sono il maestro di Vittoria Pinna di cui oggi si è accorto della incredibile vittoria ottenuta nei recenti campionati Europei, ma negli anni ho cresciuto anche altri atleti come Martina Batini altra plurimedagliata della scherma italiana, Chiara Cini campionessa europea vice campione mondiale, Matteo Morini e molti altri - si presenta così al presidente Giani il pisano Simone Piccini -. Mi sembra opportuno dirle che tutti questi risultati sono stati raggiunti senza l’aiuto di nessuno, investendo su di me, sul mio lavoro quotidiano. Ho investito i miei risparmi per costruirmi una palestra nella mia città senza ottenere l’aiuto ne dalle amministrazioni comunali ne da quelle regionali. Lei parla di 31 milioni a me non è arrivato niente". "Vado avanti comunque – continua ancora –, ma la cosa che più mi fa arrabbiare è che ci si faccia belli del prodotto del lavoro altrui, senza aver collaborato fattivamente al raggiungimento di tali risultati".

La scherma pisana così si è unita tutta alla polemica rilanciando le parole di Piccini e creando un caso che ha scosso la politica della Regione. "Invece di leggere il suo post mi sarebbe piaciuto che lei venisse a conoscere dove nascono queste eccellenze, e perché no con in mano un bell’assegno – dichiara Piccini –. Si tratta di riconoscenza, ma soprattutto di individuare chi si merita un aiuto dopo anni di lavoro". La invito a venirci a trovare – conclude il maestro –. E spero che quando arriverà busserà alla nostra porta con i piedi". Nessuna risposta, almeno fino a questo momento, da parte del presidente Giani al messaggio inviato da parte di Simone Piccini.