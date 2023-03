La Sant’Anna si espande a San Giuliano Terme

Un piano di sviluppo edilizio decisamente ambizioso quello promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna che si muove di pari passo con il suo piano strategico. Sul tavolo del Cda è arrivato ieri pomeriggio l’approvazione di una proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione di ben 4 edifici del futuro polo tecnologico a San Giuliano Terme. Una grande novità per la Scuola che ambisce così a ampliare i suoi spazi per far fronte alla forte crescita di progetti di ricerca acquisiti negli ultimi anni. Il polo sarà composto da quattro edifici, tre dei quali saranno dedicati alla ricerca sperimentale, mentre il quarto ospiterà la mensa, una caffetteria e una sala conferenze da 250 posti. "La proposta di partenariato pubblico-privato sarà messa a gara nel mese di marzo. La Scuola sosterrà il 49% dell’esborso per la realizzazione del complesso – fa sapere la rettrice Sabina Nuti a La Nazione -. Il piano prevede anche la gestione per 20 anni del service. Conclusa la fase della progettazione esecutiva, prevediamo circa un paio di anni per la costruzione. Il polo probabilmente sarà pronto nel 2026. Un progetto che darà grande respiro alla Scuola".

Intanto, proprio ieri hanno fatto il loro ingresso al Relais dei Fiori in via Carducci (con 21 posti letto) i primi allievi della Scuola. Invece, per il Relais dell’Orologio in via della Faggiola, con 41 posti letto, bisognerà attendere inizio primavera. I due edifici messi all’asta sono stati acquistati coi fondi del Pnrr. Un unicum nel panorama universitario. "Un lavoro eccellente e un gran gioco di squadra tra tutti gli uffici, grazie alla guida del direttore generale Alessia Macchia, ma anche con gli enti esterni coinvolti, Mef, Demanio e Ministero della Ricerca. Ottima anche l’interlocuzione con il curatore fallimentare e i funzionari dell’istituto custode dell’immobile. Il presidio puntuale dei processi autorizzatori e la procedura da seguire per presentare l’offerta – sottolinea Nuti – sono stati determinanti per il successo delle operazioni, data la tempistica vincolante e ristretta". La Scuola Sant’Anna pensa in grande con altri progetti in cantiere tra i quali figurano l’ex convento di Santa Croce in Fossabanda e Palazzo Boyl in via Santa Cecilia. "Nel 2021 abbiamo avanzato una manifestazione di interesse per spazi in centro città a cui ha risposto la dottoressa Alessandra Boyl proponendo il palazzo di sua proprietà in via Santa Cecilia - spiega Nuti -. La proprietà si è resa disponibile a prendere in carico la ristrutturazione. Una grande operazione che offrirà nel 2024 un nuovo spazio di circa 2mila metri quadri per sette nuove aule e uffici".

Ilaria Vallerini