La rivoluzione Il punto di vista degli studenti

Il cambiamento piace davvero? Per rispondere a questa domanda la classe 2E ha sottoposto un sondaggio agli alunni di alcune classi della scuola. Dalle risposte date siamo arrivati alla conclusione che la maggior parte degli studenti preferisce il nuovo sistema scolastico, soprattutto per l’uso degli armadietti e lo spostamento nelle varie aule disciplinari. I ragazzi non hanno riscontrato grandi problemi e hanno apprezzato che ogni materia avesse la propria aula in modo da avere strumenti specifici per quella determinata disciplina. Una delle domande che abbiamo proposto è stata quella di chiedere quale fosse l’utilizzo principale dell’armadietto. Analizzando i dati, abbiamo notato che il 50% deposita i libri di scuola, il 39% lascia le scarpe per educazione fisica e solo l’11% tiene oggetti personali come gli snack e le giacche. Uno dei vantaggi di questo nuovo sistema è l’aumento della socializzazione fra le classi grazie alla ricreazione svolta nei corridoi. Un problema rilevato da questa indagine è il carico di libri non ancora diminuito a causa dell’assegnazione dei compiti per il giorno seguente. Complessivamente questa nuova organizzazione è stata gradita dagli studenti.