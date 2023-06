La ripartenza di Paolo Martinelli "Il nostro progetto resta aperto a chi vuole costruirlo insieme"

di Paola Zerboni

PISA

Due settimane fa il voto di ballottaggio che ha consegnato la vittoria al sindaco Michele Conti. E il suo sfidante Paolo Martinelli dov’è finito?

Come sta e che ha fatto dal 29 maggio ad oggi?

"Ho addosso tutto l’entusiasmo della campagna elettorale e delle 19263 persone che hanno creduto nel progetto. Mi sono riposato qualche giorno e trascorso tempo con moglie e figli, ne avevamo bisogno. Sono tornato a tempo pieno al mio lavoro alle Acli".

Una vittoria sfiorata e gli ultimi due mesi passati a mille all’ora, incontrando le persone, partecipando a dibattiti, confronti pubblici etc: ha elaborato cosa è successo e cosa è mancato secondo lei per vincere?

"I primi sondaggi di quasi un anno fa davano Conti vincente su ogni ipotetico candidato di centro sinistra, con scarti anche oltre il 20%. Siamo arrivati vicini al 48%, portando per la prima volta al ballottaggio un sindaco uscente, nonostante il vento di destra nel paese. Non lasciamo che questa impresa sia sminuita o dispersa, è accaduto qualcosa di straordinario, che ha mobilitato persone da anni lontane dalla politica e dal centrosinistra. Ci sono stati oltre 551 volontari attivi. Abbiamo mancato la vittoria, ma recuperato moltissimo terreno e in tanti quartieri al secondo turno ribaltato il risultato. Non siamo però riusciti a far arrivare messaggio a sufficienza ad un pezzo di elettorato pragmatico e più fluttuante".

Ha più sentito il sindaco Conti dopo la sua proclamazione?

"L’ho chiamato subito dopo lo spoglio, per congratularmi e augurargli buon lavoro".

La coalizione che l’ha sostenuta secondo lei ha ancora “gambe e fiato” per andare avanti? O rimarrà un esperimento nato e concluso con lo spoglio dell’ultima scheda?

"No, dobbiamo portare avanti quel progetto. Se si pensa di tornare a vecchi modi di fare politica, ripiegandosi su logiche interne non si sarebbe capito molto. Solo con lavoro capillare sul territorio fuori dal Consiglio si può essere davvero efficaci in Consiglio. Il progetto resta aperto a chi vuole costruirlo insieme, con ruolo attivo di cittadini e realtà civiche, ma anche a quello fondamentale dei partiti. Non si tratta di superare la loro autonomia, mi sono reso disponibile a coordinare un progetto collettivo, in cui siano garantite pluralità e collegialità e in cui anche i partiti con i loro militanti, gruppi dirigenti e gruppi consiliari saranno determinanti".

Ha mai pensato di esser stato in qualche modo bersaglio di “fuoco amico”?

"Non guardo le piccole dinamiche di potere. La politica per me è servizio".

Nel PD, ma non solo, si è acceso il dibattito, anche acceso, sul gruppo unico di opposizione in consiglio comunale: la sua posizione al riguardo?

"Sarebbe logica conseguenza di quanto costruito fin qui e del clima unitario tra gli attivisti volontari ma serve condivisione della scelta, ci sono inoltre aspetti tecnici da approfondire per capire l’assetto più incisivo in Consiglio. Ciò che conta è la volontà di mantenere un coordinamento unitario tra le forze di opposizione".

Prossimi impegni? Da dove si riparte?

"Dopo un confronto con le forze del progetto comprensivo anche di chi non è riuscito ad entrare in consiglio, ho dato appuntamento per martedì 13 alla Pagoda di Riglione, dov’è iniziata la straordinaria avventura dei 551 attivisti e da cui ripartiamo. Alle 19.30 la cena e alle 21 l’incontro. Ripartiamo subito tra le persone, con lavoro nei quartieri, radicamento, studio e iniziative".

E quali sono secondo lei i temi su cui l’opposizione deve essere particolarmente ferma e attenta?

"Diritto alla casa, lavoro, sostenibilità ambientale, vivibilità dei quartieri, partecipazione, vigilanza sull’attuazione del PNRR, contrasto a povertà e isolamento sociale, aiuti alle famiglie per i rincari, sostegno alle imprese e al commercio, opere pubbliche legate ai bisogni dei quartieri, offerta culturale, coinvolgimento dell’università e degli studenti, livello dei servizi pubblici da quelli educativi a quelli socio sanitari. Ciò che è scritto insieme alle persone nel programma che non va abbandonato".

Un giudizio sulla giunta Conti?

"C’è un chiaro ripiegamento a destra. Valuteremo dai fatti concreti, con un’opposizione ferma e costruttiva".

un messaggio per i pisani che l’hanno votata e anche per chi non l’ha fatto

"A tutti, a prescindere da come hanno votato, dico che in questi anni troveranno un progetto politico aperto e accessibile, nei quartieri, pronto ad ascoltare e rappresentare i loro bisogni".