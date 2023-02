La rinascita del Country Club Boccadarno

Si apre un nuovo capitolo per il centro ippico di Marina di Pisa con l’inaugurazione del Country Club Boccadarno. La struttura in via Scoglio della Meloria rinasce grazie all’investimento del nuovo titolare Massimo Rutinelli, presidente del centro storico di Confcommercio Pisa e imprenditore proprietario di diverse attività di ristorazione. Numerosi gli invitati e le autorità presenti al taglio del nastro: il sindaco e l’assessore al commercio di Pisa, Michele Conti e Paolo Pesciatini, il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, i consiglieri comunali Virginia Mancini, Maurizio Nerini e Giulia Gambini, l’ispettore della Polizia Municipale Litorale pisano Gina Vitagliano, il brigadiere capo Davide Marco Muccione e il vicebrigadiere Adriano Palumbo del Comando dei Carabinieri di Marina di Pisa, il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli. "Ho fatto questa scelta perché credo nel futuro e nel rilancio di questo sport",afferma Massimo Rutinelli, che sarà affiancato dall’imprenditore Andrea Taccola e dai giovani soci Asia Paroli e Giorgio Tagliagambe – Questa azienda meravigliosa all’interno del Parco di San Rossore ci permette di puntare sul mondo del cavallo e sulla ristorazione, che è la mia attività principale. Qui inoltre ci sono 30 ettari di terra dove produrremo grani biologici che utilizzerò per il mio pastificio. È un investimento importante che mi auguro possa dare nuova linfa anche all’economia del territorio. La struttura può ospitare diverse gare e discipline attirando circa 1.000 utenti nel fine settimana e auspichiamo di riuscirci ogni week-end".

"Un investimento fortemente voluto da un grande imprenditore della nostra città di cui dobbiamo essere orgogliosi – dice il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli –. Il Country Clu Boccadarno è una grande opportunità per Marina di Pisa e per l’intero Litorale, a testimoniarlo sono le tante prenotazioni arrivate nelle strutture ricettive proprio grazie alle attività organizzate nel nuovo centro ippico. Il turismo è un elemento trainante per Pisa, ma questa è la dimostrazione di quanto sia necessario lavorare maggiormente sul turismo sportivo investendo in qualità e accoglienza". "Un’inaugurazione davvero importante – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti – che recupera una struttura chiusa da oltre un anno, in un’area in grado di ospitare lo sviluppo sostenibile dell’equitazione e dell’attivitàa agricola, incentivando l’offerta turistica sul litorale. Una realtà che unisce accoglienza, grazie all’attività di ristorazione, e la possibilità di praticare numerose attività sportive, in una realtà che a pieno regime potrà accogliere oltre 100 cavalli".