"La richiesta di chiarezza? Una scelta giusta"

Anche i tifosi chiedono a loro volta chiarezza alla società nerazzurra, dopo la presa di posizione compatta da parte di maggioranza e opposizione a Palazzo Gambacorti, in merito ai programmi di restyling dell’Arena Garibaldi. "Fa bene il comune a mettere pressione alla società ma il mio punto di vista è che lo stadio non si farà mai - dichiara Mario Bardelli, pessimista su questa opportunità -. Più che incolpare la società dei ritardi bisogna fare qualcosa perché ci sono troppi comitati ’anti stadio’ che gravitano sulla città e che non favoriscono la situazione. Se non si vincono prima le sleali concorrenze dei comitati tutti questi ultimatum servono a poco. Poi, se devo dirla tutta, da Pisano Doc, l’idea di fare un altro stadio a Ospedaletto mi sembra come voler mettere una cattedrale nel deserto".

Di diversa opinione invece Alberto Tonini, storico gestore del negozio Game Tekk ai Bagni di Nerone: "Sicuramente il Comune ha avuto ottime ragioni per chiedere al Pisa chiarezza - dichiara il tifoso Alberto Tonini -, ma a mio avviso forse le tempistiche non sono le migliori. Questo atto andava fatto prima oppure forse sarebbe stato necessario attendere ancora. In questo momento la squadra ha la priorità e aggiungere ulteriore carne sul fuoco non mi è sembrata una cosa opportuna". Atto dovuto infine per Giulio Messerini quello espresso dalle forze politiche pisane: "Penso che l’ultimatum sia un atto dovuto visto il silenzio della società - dichiara Messerini -, considerando anche che il Comune ha fatto tutti i passi necessari da sempre per andare incontro alla realizzazione del nuovo stadio e del centro sportivo. A mio parere è la società che è in difetto e non ha portato avanti il progetto con gli stessi tempi del Comune. Ritengo che la delibera di intenti presa dal Comune all’unanimità sia più che corretta - prosegue Messerini -. Doveroso anche non buttare soldi pubblici se non prettamente necessario, dato il progetto ambizioso che è stato messo in piedi e non portato avanti. Io, da abbonato in gradinata ritengo che la società debba fare chiarezza in primis per i tifosi - conclude il tifoso pisano -. Non stanno lavorando per mantenere la passione che abbiamo per questa squadra".