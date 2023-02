La ‘remuntada’ di Diego: il campione torna in campo

CASCINA (Pisa)

"La più bella notizia dell’anno è arrivata ieri! Dopo quel fatidico 13 luglio 2022 e tutto ciò che ha comportato, il nostro grande Diego Scuffi ha avuto l’idoneità sportiva per tornare in campo.. e oggi si è rimesso le scarpette accolto con entusiasmo dai suoi compagni della Juniores. Ora, con calma e pazienza, ti aspettiamo più forte di prima". Ancora una volta a dare l’annuncio è ilAtletico Cascina, sulla pagina facebook della società. UDel resto, dopo 46 giorni di silenzio, svegliandosi dal coma il 24 agosto scorso agosto , le sue prime parole erano state proprio, "Quando si inizia?".

E mercoledì 15 febbraio, ieri io Diego Scuffi, 17 anni, centrocampista della società cascinese e studente del Liceo Pesenti ha indossato per la prima volta le scarpette e ha potuto allenarsi con i compagni, per la prima volta dopo la lunga convalescenza e quel gravissimo incidente. La sera del 13 luglio alle 21.45, una macchina aveva tagliato la strada allo scooter su cui viaggiava dietro all’amico Gabriele Gallini, anche lui centrocapista dell’Atletico Cascina, all’altezza dell’incrocio di Mc Donald’s a Fornacette, con tutta la comitiva di amici. Lo schianto, i due ragazzi sbalzati di sella, Diego, che sbatte con violenza la testa sull’asfalto della Tosco Romagnola. E poi la corsa delle ambulanze: Gabriele, con fratture agli arti e al bacino, trasportato all’ospedale Lotti di Pontedera. E Diego, ricoverato a Cisanello, sospeso tra la vita e la morte. Fino a quando, in una rovente domenica di fine agosto aveva riaperto finalmente gli occhi.

Poi il trasferimento all’Auxilium Vitae di Volterra, un altro passo, importante, verso il recupero e la guarigione. Lì Diego era rimasto fino al 29 settembre, quando lo hanno dimesso. E il primo ottobre aveva già ripreso il suo posto tra i banchi del liceo Pesenti. tra i banchi del LiceDiego dopo piano piano sta ricominciando a riprendeve. "Ha ancora qualche problemino – racconta il babbo di Diego, Cristiano Scuffi, anche lui tra i dirigenti dell’Atletico Cascina – e un po’ di paure da superare. Ma è normale, abbiamo ancora gli incubi noi, figuriamoci che trauma è stato per lui. Ma è forte e la sua forza ha dato coraggio a tutti. La sua più grande passione è il calcio, lui vuol giocare. Edopo a visita medico sportiva, finalmente è arrivato il semaforo verde. Diego ha le potenzialità per ricominciare a fare sport e ieri (martedì, ndr) ha fatto il suo primo allenamento con i conoagni di squadra. Ora siamo solo in attesa della visita neurologica, che ci dia il via libera definitivo. Prima di ieri lo avevo portato a vedere qualche partita, ma lui seduto a guardare non ci sa stare, diventava nervoso, quindi avevo smessp. E invece rivederlo in campo, è stato stupendo, per lui e per tutti- L’Atletico Cascina è una grande famiglia".

Diego, come babbo Cristiano tifossissimo del Pisa e della Juventus. "Quelle del Pisa e quelle della Juve son le uniche partite che riesce a vedere, tifando da seduto, senza farsi venire la smania di giocare". E chissà che non riesca ad incontrare prima o poi anche mister D’Angelo, Torregrossa e gli altri beniamini nerazzurri, possibilmente anche dal vivo. Intanto, lui, il suo campionato personale l’ha già vinto.

Alé Diego.

pa.zer.