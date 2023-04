La Regione Toscana ad Agrifiera per promuovere i prodotti locali

Si chiama Cap.Terres (Capitalizzazione per la vAlorizzazione dei Produttori locali e dei TERritori sostenibili attRavErso Sistemi intelligenti), ik progetto transfrontaliero per la valorizzazione dei produttori locali e dei territori sostenibili finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con cui la Regione Toscana insieme alla Federazione regionale Strade dell’Olio, del Vino e dei Sapori di Toscana partecipa alla 113ma edizione di Agrifiera.

La kermesse, al via sabato 22 e domenica 23 aprile alParco della Pace, “Tiziano Terzani”, di Pontasserchio, mette al centro gricoltura, scienza, ambiente e territorio. Nata come un evento locale, Agrifiera si è sviluppata negli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo rurale, e per i soggetti istituzionali coinvolti e per il pubblico che partecipa numeroso. Il progetto transfrontaliero CapTerres, da 500mila euro di cui 425mila euro provenienti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ha una durata di 23 mesi e termina il 31 maggio 2023.

Oltre alla Regione Toscan sono interessati l’Union Patronale du Var, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var e la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse in qualità di capofila del progetto.

Cap.Terres è un progetto che unisce precedenti esperienze progettuali ad iniziative di qualificazione e formazione rivolte alle piccole e medie imprese (PMI) per associare nuove dimensioni territoriali e settoriali al processo di miglioramento della competitività e della capacità innovativa delle PMI. L’obiettivo: promuovere le imprese della filiera turistica dei territori rurali transfrontalieri per consolidare e favorire il loro posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali. Tra le azioni è prevista la condivisione di un calendario di eventi, la qualificazione di piattaforme market place e percorsi formativi di marketing territoriale rivolte ad imprese selezionate tramite un avviso pubblico. Agrifiera ospita nello stand 4 l’esposizione di prodotti dei partner di progetto e della Toscana; domenica, dalle 11.30 alle 13 è prevista una degustazione guidata di prodotti del territorio transfrontaliero Italia Francia Marittimo, a cura della Federazione delle Strade dell’Olio, del Vino e dei Sapori.