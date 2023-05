La promessa di Santanchè "Sosterremo il centro congressi al Santa Chiara"

PISA

"È fondamentale per Pisa avere un centro congressuale e fieristico perché destagionalizza il turismo, lo rende di qualità e in questo modo la città potrebbe diventare veramente una destinazione importante perché ha tutto quello che serve al di là della bellissima piazza dei Miracoli e l’aeroporto vicino. Il sindaco Conti è impegnato nella realizzazione della cittadella dei congressi e il Governo farà la sua parte". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè in visita ieri all’ospedale Santa Chiara intervenendo sulla partita per il destino di questa area strategica. Il ministro è stato accolto calorosamente dal sindaco uscente Michele Conti, dal consigliere regionale FdI Diego Petrucci e da una delegazione di Fratelli d’Italia. Sul problema dei grandi afflussi nelle città d’arte il ministro ha detto: "Sono contraria al numero chiuso nelle città d’arte. Credo che le misure principali siano destagionalizzare il turismo, così da aiutare anche a stabilizzare i lavoratori, e diversificare le offerte turistiche. Siamo la nazione più bella al mondo, ma non siamo i più bravi a ‘venderci’". Sugli affitti brevi legati al turismo ha detto: "Ci vuole il buon senso. Lo spopolamento dei centri storici è iniziato da tempo. Quello degli affitti brevi è un settore che va regolamentato ma non criminalizzato perché la proprietà privata è sacra. Per fare questo è necessario ascoltare non solo le associazioni di categoria ma anche i sindaci che conoscono il territorio". Il ministro è tornato sulla questione Bolkestein in vista dell’inizio della stagione balneare: "Il Governo sta facendo tutto quello che può per tutelare i nostri oltre 30mila stabilimenti balneari, molti portati avanti da famiglie. Non abbiamo cambiato idea sulla loro importanza e sul valore che danno al turismo balneare con le loro peculiarità e specificità. Andremo avanti e tratteremo con l’Europa per far capire che l’Italia non ha la scarsità del bene. Crediamo che il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto possa portare a casa una soluzione soddisfacente".

Ilaria Vallerini