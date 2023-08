La promessa del sindaco Conti "Palacongressi riaperto a primavera"

di Gabriele Masiero

"Entro fine settembre o al massimo la prima metà di ottobre convocherò un tavolo tecnico, al quale inviterò tutte le associazioni di categoria, per tracciare la road map che porti alla riapertura del Palazzo dei congressi entro la prossima primavera perché dobbiamo dare risposte certe e immediate a un segmento tanto importante dell’economia cittadina". Il sindaco Michele Conti, in un colloquio con La Nazione, fissa gli obiettivi per arrivare "al più presto alla riapertura: inviterà al tavolo l’università, la Camera di commercio, tutte le associazioni di categoria e l’Unione industriale pisana e in quella sede sono sicuro che l’assessore Dringoli e il prorettore all’edilizia Leccese troveranno la soluzione migliore per l’adeguamento impiantistico dell’immobile".

Il dibattito sul futuro della congressistica pisana di questi giorni ha rivelato quanto il tema sia sentito in città e riguarda anche il polo congressuale del futuro.

"Ringrazio il rettore Riccardo Zucchi che ha definito interessante la nostra idea di realizzare una cittadella congressuale nell’area del Santa Chiara una volta che il trasferimento dell’ospedale sarà completato. La sfida vera è mettersi al tavolo con la società Inso, che sta costruendo il nuovo policlinico e sarà la proprietaria dell’area, per progettare il futuro. Ne ho già parlato con il presidente della Regione, Eugenio Giani, e presto cominceremo anche questo percorso in una riunione operativa insieme ai vertici dell’Aoup e di Inso".

Come si trasformerà quell’area?

"Il nostro obiettivo è dare risposte concrete ai cittadini e la riconversione dell’ex Santa Chiara, che passa anche da molte demolizioni di vecchi edifici non vincolati, è la principale partita urbanistica dei prossimi anni: il nostro obiettivo è che nasca un nuovo quartiere dove trovi spazio anche un polo congressuale capace di ospitare congressi di grande livello scientifico e con migliaia di partecipanti, ma non una sorta di padiglione fieristico, qualcosa che sfrutti i volumi già esistenti della Scuola di medicina e sia adeguato al contesto. Serviranno anche risposte in termini di ricettività alberghiera, un po’ di residenziale, magari nelle aree perimetrali di quell’area (penso alla vecchia Ortopedia o ad alcuni edifici di via Bonanno), e studentati insieme a servizi per gli studenti. Aspetti più di dettaglio si potranno affrontare solo dopo avere avviato una seria interlocuzione con la società proprietaria dell’area, che appunto è Inso".

A proposito di ricettività, il presidente dell’Unione industriale, Andrea Madonna, ha invocato anche un’offerta alberghiera più adeguata al mercato internazionale del turismo congressuale. Che ne pensa?

"Penso che abbia ragione e che su questo serva uno sforzo maggiore da parte di tutti, per elevare gli attuali standard. Ma ora la priorità è far ripartire il Palazzo dei congressi e non perdere altre occasioni come è avvenuto in questi anni. Il resto sono sicuro che verrà di pari passo alla progettazione del nuovo centro congressi".