La ‘primavera dell’ippica pisana’ sotto la lente

Giunto a 169 anni di vita, l’attività dell’ippodromo di San Rossore mostra ancora grande vitalità. Tutto ciò malgrado difficoltà del settore a livello nazionale non ancora risolte.

Né potrebbe essere diversamente perché le imprese dei grandi cavalli e dei grandi fantini sono entrate nel tessuto della città pervadendone il costume.

Dice il direttore Emiliano Piccioni: "I numeri mostrano una ripresa che fa ben sperare, con circa 30 mila spettatori (+5%). Anche il movimento sul campo ne ha beneficiato (+4,8%), mentre la flessione del gioco da agenzia (-4,9%) è comunque meno sensibile della media nazionale e ci conferma al primo posto assoluto come media per corsa. Sono dati che confortano quanti si impegnano per fare di San Rossore un grande polo del cavallo ma soprattutto un centro di aggregazione per appassionati, famiglie e anche per i più piccoli per godere di spettacoli, eventi e tempo libero".

Negli anni Alfea ha saputo allargare la platea degli appassionati coinvolgendo sempre più un pubblico generalista con una offerta completa che ha visto la presenza, oltre alle corse classiche, anche di eventi e spettacoli in ogni domenica, unitamente a un modello di ristorazione che, con il restyling del ristorante centrale, è oggi in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e richiesta.

Da questa stagione, inoltre, è stata rivolta grande attenzione alla comunicazione verso l’esterno, con il restyling del sito web e con un nuovo approccio ai canali social: grazie al lavoro del nuovo team avviato nei mesi scorsi sono già raggiunti ottimi riscontri.

A oggi la pagina Facebook ha superato gli 11 mila follower provenienti da 50 nazioni diverse, mentre il profilo Instagram ha superato i 3500 follower.

Conclude il dottor Piccioni: "Unendo questi fattori – sport ed eventi, servizi e ristorazione, comunicazione – le corse a San Rossore sono tornate a rappresentare un punto di riferimento per l’uso del tempo libero anche in ambito familiare". Nelle settimane che ci apprestiamo a vivere, cioè quelle che si concluderanno con la disputa della corsa più attesa, il 133° premio “Pisa”, se da un lato il programma tecnico sarà in grado di proporre, con ritmo settimanale e crescente, gli eventi ippici più eclatanti, in queste stesse settimane la città e l’intero territorio “parleranno” dell’ippodromo di San Rossore grazie a iniziative sempre più coinvolgenti (si pensi soltanto al “concorso delle vetrine”).

E’ ciò che da alcuni anni viene chiamata "la primavera dell’ippica pisana", una ‘primavera’ intesa non soltanto in quanto momento particolare di una stagione ma anche e soprattutto come rinascita e speranza per un intero settore.

Renzo Castelli