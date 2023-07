"La prima regola è la prevenzione La buona volontà non fa galleggiare"

La prima regola che il dottor Meucci insegna ai tanti bagnini che forma ogni anno è "La prevenzione". Infatti, secondo Fiorenzo Meucci, direttore della sezione di Pisa della Società nazionale di salvamento, che da oltre 30 anni brevetta i bagnini pisani: "È l’unico vero modo per evitare un affogamento – ma ancora aggiunge Meucci -. Il bagnante se mette delle pratiche di sicurezza difficilmente si troverà in una situazione di percolo". Meucci spiega che la cosa migliore è sempre quella di "evitare le spiagge che non sono sorvegliate. Nei posti dove non c’è sorveglianza, tuffarsi in un mare agitato significa sfidare la sorte".

In caso di una persona in pericolo invece come dobbiamo comportarci? Anche qui Meucci mette in guardia: "Se non si ha un salvagente anulare e possibilmente delle pinne, allora la regola è non tuffarsi. Non è come prestare soccorso a qualcuno caduto dal marciapiede. Una volta arrivati sul "naufrago" non si ha la forza di tornare indietro. La buona volontà non ti fa galleggiare". La miglior cura per evitare queste tragedie però secondo l’esperto formatore rimane sempre la prevenzione che consiste in "un bagnino che fisicamente si metta a dire alle persone di non fare il bagno quando il mare è pericoloso". E.M.D.P.