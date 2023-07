"La presa della battigia" Blitz per il ‘mare libero’

"Stessa spiaggia stesso mare ma senza pagare". Con questo motivetto canzonatorio, una ventina di attivista della lista Una città in comune, ha messo in scena "La presa della battigia" che è partita dall’oasi del Wwf di Tirrenia e si è conclusa qualche chilometro dopo. "Vogliamo il 50% delle spiagge libere – dice Tiziana Nadalutti – e vogliamo dal Comune che si adoperi per inserire normative che rendano gli stabilimenti balneari sostenibili". Che cosa si debba intendere per sostenibilità, lo spiega la stessa Nadalutti. quando dice: "La sostenibilità va intesa in duplice senso: sia dal punto di vista ambientale che da quello socio-occupazionale. Sappiamo infatti che in moltissimi casi, gli stagionali vedono calpestati i loro diritti ad un equo salario ed equo orario". Gli attivisti ed i partecipanti alla manifestazione hanno ribadito la necessità "del libero accesso al mare ed equa ripartizione tra spiagge libere e spiagge in uso agli stabilimenti balneari.

"Crediamo nel rispetto dell’ambiente e della natura – dicono i partecipanti - Al cemento e ai cancelli degli stabilimenti balneari preferiamo la sabbia e le dune. Diciamo basta a un sistema anacronistico delle concessioni balneari, fatto anche di abusi edilizi, accessi negati alla spiaggia e sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. L’accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti. I concessionari hanno l’obbligo di lasciare libera la fascia di cinque metri dalla battigia per garantire il libero transito ed eventuali operazioni di soccorso". Nadalutti osserva anche che "gli stabilimenti balneari hanno troppe strutture di cemento. Ciò dà l’idea e la concretizza che la spiaggia, il litorale e l’accesso al mare sia di loro, cioè dei gestori degli stabilimenti e non della comunità. Le spiagge ed il mare sono un bene della collettività che deve usufruirne". Come esempio virtuoso, Nadalutti porta quello di Marina di Vecchiano. "Lì almeno – dice l’attivista – le pochissime strutture presenti sono tollerabili nell’impatto ambientale".

Carlo Venturini