La pratica del dialogo. Il messaggio ai giovani

Il luogo simbolo dell’ateneo pisano a porte aperte, spazio del dialogo. Prende il via oggi pomeriggio la terza edizione di "Ne parliamo in Sapienza", organizzata dall’Università di Pisa attraverso il Cidic-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, diretto dal professor Saulle Panizza. Un’occasione di riflessione pensata mesi fa ma che oggi si intreccia indissolubilmente con la drammaticità della cronaca. Una due-giorni, oggi e domani, rivolta alla cittadinanza e al mondo delle scuole. Gli ospiti sono tutti nomi di primo piano: scienziati, giornalisti, magistrati, professori, storici, filosofi, imprenditori digitali. Appuntamento in Aula Magna Nuova, quindi, per approfondire tutte le declinazioni de "L’arte del confronto". Sottotitolo: "Etica e responsabilità nel Dialogo" (ingresso libero con diretta streaming sul canale youtube dell’Università di Pisa). Dopo i temi della prima edizione dedicata alle grandi sfide dell’attualità e le giornate incentrate sull’importanza del 25 aprile ieri, oggi e nel futuro delle nuove generazioni, "L’arte del confronto" partirà con il dialogo religioso (16.30). Ad animare il dibattito ci saranno il giornalista e conduttore tv Corrado Augias, la direttrice del Qn La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno, Agnese Pini, il professor Leonardo Sileo e il rettore Riccardo Zucchi, nelle vesti di relatore. Si proseguirà domani mattina con la conversazione dedicata al dialogo generazionale (11). Interverranno i docenti Unipi Ciro Conversano e Adriano Fabris, la giornalista Lisa Iotti e l’imprenditore digitale e podcaster Mario Moroni. Infine, nel pomeriggio di sabato, il dialogo politico (16,30). Relatori: lo storico Franco Cardini, il professor David Cerri, la filosofa Donatella Di Cesare, il giornalista Corrado Formigli e il magistrato ed ex procuratore Armando Spataro. A moderare gli incontri sarà la giornalista Gianna Fregonara. La rassegna si concluderà poi venerdì 27 alle 21 al Teatro Nuovo-Binario Vivo con lo spettacolo "Si può andare d’accordo senza esserlo". In scena Enzo Bianchi e Piergiorgio Odifreddi (ingresso libero, prenotazioni sulla piattaforma ciaotikets). La responsabilità scientifica e organizzativa della rassegna "Ne parliamo in Sapienza" è di Saulle Panizza, Veronica Neri, Claudia Napolitano e Gianna Fregonara. Tutto il programma è disponibile sul sito: https:neparliamoinsapienza.cidic.unipi.it.