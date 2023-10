"La politica trovi i soldi. Il problema va risolto"

"Gli eventi meteo di questi giorni sul nostro Litorale hanno evidenziato l’inadeguatezza delle opere di difesa delle “spiagge di ghiaia “, almeno per il tratto di costa riguardante il Lungomare di Marina Pisa vicino alla Piazza Baleari". Punta il dito contro la Regione e le promesse del governatore Eugenio Giani, il capogruppp di Fratelli d’Italia Maurizio Nerini. " Ricordo che nel sopralluogo del lontano 30 gennaio 2021 Giani promise soluzioni concrete per risolvere il problema in modo definitivo, ma tutto si è tradotto in un Master Plan della Costa che ha lasciato sul campo cifre adatte solo alla manutenzione ordinaria, ora fortunatamente in capo al Comune in modo da evitare almeno gli annosi ritardi nelle spianature". "è da ripensare tutto l’impianto di difesa della nostra costa – continua Nerini – e chiedo al sindaco, quali iniziative nei confronti della Regione si intendano mettere in atto per risolvere le criticità espresse dando seguito ai progetti di difesa del Litorale Pisano nella parte di Marina di Pisa, qualora esistessero".