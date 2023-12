La Pisaniana in onda con focus su... Livorno

Guarda oltre Calambrone “La Pisaniana”, la trasmissione televisiva co-prodotta da 50Canale e dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, presieduto da Massimo Balzi. Un salotto itinerante in giro per la Toscana che si occupa di attualità, cultura, economia, politica, condotto da Carlotta Romualdi, con la partecipazione della dottoressa Teresa Sichetti, vicepresidente del Circolo Mazzei. In questa puntata focus su Livorno.

Deus ex machina del Circolo e motore della produzione televisiva la Pisaniana, Massimo Balzi ancora a Livorno?

"Si , stasera una puntata eccezionale tra cultura ed economia di una città che vede il Mazzei assiduo nella sua presenza con tanti associati e iniziative. Quest’anno a giorni celebreremo qui il Natale con centinaia di aderenti e amici allo yacht Club con i sindaci di Pisa, Lucca, Carrara, Massa, il presidente della Regione e il primo cittadino di casa Luca Salvetti".

Il suo mantra è fare sistema di Area Vasta per farne una forza coesa complementare alla toscana fiorentino-pratese

"Si, l’attività del Circolo, 50 eventi l’anno tra cui 38 appuntamenti televisivi ed eventi aggregativi, vuole, nel ricordo di un Toscano di eccellenza cittadino del mondo, dare unità di territori oltre i campanili provando a far ragionare sull’opportunità di fare ogni giorno squadra nel dare risposte alle sfide globali tra economia e sviluppo partendo da una contaminazione e fusione di volontà che tenga unito uno scenario naturale che va dalla Maremma alla Lunigiana".

Come vede, da pisano, Livorno?

"Da cugino che grazie all’attività culturale gira tutta la toscana. Livorno guarda alle sfide mondiali del futuro con la Darsena Europa, ma tra intensità di proposta culturale e recuperi architettonici , guarda anche ad una complementare vocazione turistica che stata grande nel suo passato e che può tornare a splendere come valore economico diversificato oltre il porto".