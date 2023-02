’La Pisaniana’ Cinque tappe del tour con Conti

Michele Conti e la sua Pisa protagonisti stasera di una nuova puntata de “La Pisaniana”, la coproduzione del Circolo culturale d’Area Vasta Filippo Mazzei e dell’emittente 50Canale. Il salotto itinerante condotto, ogni domenica alle 21, dalla giornalista Carlotta Romualdi, stavolta èancora più “on the road”. Si parte dal cantiere che darà vita alla nuova piazza Viviani a Marina di Pisa. Altro cantiere è quello che collegherà il Parco di San Rossore con la Ciclopista del Trammino a San Piero a Grado. Terza tappa al Cep dove l’asilo di quartiere rientra in un piano che riguarda sette istituti scolastici. “La Pisaniana” segue poi il sindaco Conti sul camminamento sulle mura urbane. Il primo cittadino ha promesso che il percorso sarà aperto a marzo, in occasione del Capodanno Pisano. L’ultima tappa del percorso porta ai cantieri di piazza dalla Stazione centrale. L’intervento di restyling della Stazione consentirà di creare una grande piazza pedonale collegata a viale Gramsci. I lavori nella piazza si concluderanno prima dell’estate. Quelli in viale Gramsci a luglio. Il tour sarà arricchito dagli interventi della vicesindaca Raffaella Bonsangue e degli assessori

Paolo Pesciatini, Massimo Dringoli, Sandra Munno, Veronica Poli, Pierpaolo Magnani, Filippo Bedini, Raffaele Latrofa, Giovanna Bonanno e dei tecnici del Comune, gli architetti Roberto

Pasqualetti, Marco Guerrazzi, Fabio Daole.