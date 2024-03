"La Pisaniana" celebra Matteotti. E rilancia l’idea dei lungarni-musei

La mostra su Matteotti al Museo della Grafica e il ruolo dei Lungarni cittadini come bacino di cultura son i protagonisti della puntata di stasera (alle 21 su 50Canale) de La Pisaniana, la trasmissione televisiva prodotta dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei e dal suo presidente Massimo Balzi. Il direttore scientifico del Museo della Grafica, Alessandro Tosi, presenterà nella prima parte della puntata la mostra in corso a Palazzo Lanfranchi: "Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini", inaugurata il 24 febbraio scorso e visitabile gratuitamente fino all’11 aprile. L’esposizione fa parte del programma pisano delle celebrazioni per il centenario della morte del parlamentare socialista, ucciso dai fascisti il 10 giugno del 1924, dopo le sue denunce in Parlamento su illegalità e brogli elettorali: 300 tra foto, documenti e oggetti che restituiscono un’immagine di un uomo che lottò a costo della vita per la democrazia e la libertà.

Accanto a Tosi, nel salotto televisivo condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi, allestito per l’occasione in una delle sale del Museo della Grafica, si avvicenderanno Saulle Panizza, direttore del Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa (Cidic), Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana, e l’assessore alle politiche educative, Riccardo Buscemi. La mostra itinerante (Pisa è l’unica tappa toscana), è stata promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di Giacomo Matteotti e dal Cidic. Panizza parlerà del museo, luogo di cultura e punto di connessione fra Comune e ateneo grazie a un virtuoso accordo di cogestione, mentre Buscemi si soffermerà sul legame di Matteotti con Pisa, attraverso la figura della moglie Velia Titta e il legame con il fratello di lei, il cantante lirico Titta Ruffo (pseudonimo di Cafiero Titta Ruffo) . Nella seconda parte La Pisaniana accenderà un faro sul circuito museale pisano, sui suoi visitatori nel 2023 (14 mila solo per il museo della Grafica) e sui progetti futuri insieme a Tosi, all’assessore alla Cultura, Filippo Bedini, e al direttore del museo di San Matteo, Pierluigi Nieri.

La visione dell’amministrazione è quella di realizzare un nuovo sistema museale dei lungarni, per una loro piena valorizzazione (promozione coordinata, biglietto unico), passando anche dal nuovo museo delle tradizioni storiche che aprirà a giugno a Palazzo Gambacorti. In scaletta anche interviste a Elena Del Rosso, nuova presidente del Museo della Grafica, e all’assessore allo sport, Frida Scarpa e l’enogastronomia con la ricetta del ristorante Villa Amorosa di Caprona.