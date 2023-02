La pisana Zerynth lancia la piattaforma che supporta le aziende nella digitalizzazione

I fondatori di Zerynth

Pisa, 22 febbraio 2023 – Dopo il balzo dell’anno appena trascorso (+4%), anche nel corso del 2023 quasi la metà delle imprese italiane ha posto tra gli obiettivi l’incremento degli investimenti in ICT (+2,1%), segno che la trasformazione digitale dei processi è vista dai principali stakeholder come la chiave per aumentare la propria competitività e resilienza. Internet of Things e Intelligenza Artificiale saranno sempre più protagonisti di questa transizione, abilitando il cambio di paradigma soprattutto nella manifattura discreta e di processo. Per supportare la digitalizzazione dei processi produttivi e per consentire alle aziende il controllo totale degli asset nel rispetto degli standard di sicurezza industriali, Zerynth rende disponibile la Zerynth Industrial IoT & AI Platform, una nuova piattaforma contenente applicazioni IoT basate sull’AI che permette di gestire in modo unificato l’intera Fabbrica 4.0, dal telecontrollo dei macchinari fino al tracciamento degli ordini. Accessibile direttamente da web, la rinnovata Zerynth Industrial IoT & AI Platform abilita la convergenza tra le tecnologie e piattaforme informatiche (IT) e le tecnologie legate all’automazione e il controllo dei macchinari (OT) permettendo una visione olistica dell’azienda. Con la Zerynth Industrial IoT & AI Platform è possibile connettere in sole 3 ore e in modalità plug and...