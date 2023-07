La pisana Sidebloom vince la Targa d’oro

L’agenzia di comunicazione pisana Sidebloom, associata Una, guidata da Adele Vacca e Francesco Sani conquista gli OpenArt Awards, giunti alla nona edizione, presso il Consolato di Francia a Napoli. Il riconoscimento viene assegnato per la realizzazione della campagna di promozione territoriale “Pisa incline ai miracoli”, progetto di comunicazione turistica realizzato da Confcommercio provincia di Pisa con il contributo del Comune e Camera di Commercio - Terre di Pisa. "è davvero stimolante – dichiara Adele Vacca - potersi confrontare ogni anno con agenzie di fama internazionale, ci permette di imparare e crescere costantemente". OpenArt Awards è l’evento più partecipato d’Italia che ogni anno celebra le migliori agenzie di comunicazione. In una competizione che ha visto oltre 150 agenzie presentare più di 1400 lavori, il successo di Sidebloom è un risultato notevole. Questa vittoria si aggiunge alle due special Stars ricevute al concorso Mediastar di Milano. "Tornare a ricevere un premio a Napoli - commenta Francesco Sani, Ceo di Sidebloom e Powerside - quattro anni dopo il nostro primo riconoscimento, è stato un momento toccante per noi. Quattro anni fa iniziavamo un percorso che oggi culmina in una targa d’oro davvero significativa". Congratulazioni dal presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi: "Grande risultato per un’azienda del territorio che fa parte della squadra di Confcommercio. Che questa targa d’oro sia poi l’esito di un progetto di comunicazione turistica da noi commissionato insieme agli altri partner istituzionali non può che farci ancor più piacere".