La Piaggio si ferma per un giorno

Anche la Piaggio si è fermata per un giorno per consentire ai dipendenti di non correre possibili pericoli o disagi nel tragitto da casa al lavoro e viceversa. Così ieri i cancelli della grande fabbrica sono rimasti chiusi. Nell’occasione Piaggio ha provveduto a fare una ricognizione delle zone che sono state interessate da piccoli allagamenti. Le aree sono state ripulite e sono state fatte tutte le verifiche per scongiurare possibili danni. Anche altre fabbriche e attività della zona, soprattutto nella zona di Fornacette, hanno preferito rimanere chiuse per fronteggiare i danni subiti.