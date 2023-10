la partnership con cna

"Siamo molto soddisfatti di partecipare, come partner, alla V edizione Tech Job Fair, che si inserisce perfettamente negli obiettivi e attività di Cna Pisa – interviene il presidente Francesco Oppedisano -, come associazione di categoria siamo impegnati ad aiutare gli imprenditori e a favorire lo sviluppo di processi innovativi per le aziende che potranno, a loro volta, offrire posti di lavoro di qualità.