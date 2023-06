La "Partita sotto la Torre" per Lilt All’Arena big in campo per solidarietà

Riflettori accesi sull’arena Garibaldi per l’amichevole promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Una serata speciale quella di domenica 18 giugno: a scendere in campo saranno gli operatori sanitari for Lilt insieme ai veterani dello sport e alle due squadre dell’Associazione Italiana Persone Down Pisa 4 special e Livorno for special, che per l’occasione, uniranno le forze in un’unica formazione. Il fischio d’inizio della "Partita sotto la torre", previsto per le 18, sarà preceduto da uno spettacolo realizzato dagli sbandieratori pisani. La partita di beneficenza sarà un’occasione per "sostenere le attività di Lilt, sensibilizzare la popolazione su queste tematiche e promuovere le attività di prevenzione e contrasto delle patologie oncologiche. Sarà una grande festa con l’obiettivo di lanciare un messaggio ben preciso (che è anche lo slogan della serata): ‘prevenire è vivere’", spiega il presidente Lilt Pisa, Francesco Prestifilippo. Un evento nel quale, sotto la regia della coordinatrice Romina Borracci, si sono unite le associazioni provinciali Lilt di Pisa, Massa Carrara e Lucca, con il patrocinio del Panathlon nazionale, dell’Ordine dei Medici e delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara, del Comune di Pisa e della Provincia di Massa Carrara. Tra i volti noti in campo ci saranno l’ex calciatore del Pisa Luca Cecconi e il vice CT della Nazionale Chicco Evani, mentre in panchina ci sarà l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo. Tra gli ambasciatori di questa iniziativa anche molti artisti che andranno a rimpolpare le squadre partecipanti. "Sarà un momento sportivo di confronto calcistico dedicato a chi è più in difficoltà, alle famiglie colpite dal grande dramma del tumore, e che trovano nelle attività come quelle organizzate da Lilt un sostegno importante", commenta il sindaco Michele Conti. Insomma, un grande evento di sport, socialità, ma soprattuttoa solidarietà: l’intero importo sarà devoluto alle attività di prevenzione promosse da Lilt. Ingresso: 5 euro (biglietti acquistabili alla biglietteria dello stadio oppure rivolgersi alle sedi della Lilt). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.liltpisa.it. Sono intervenuti ieri alla presentazione a Palazzo Gambacorti la promotrice dell’iniziativa Lilt, Romina Borracci, il presidente Lilt Pisa, Francesco Prestifilippo, il presidente Lilt Massa Carrara, Pietro Bianchi, il presidente Lilt Lucca, Claudio Sottili, Paola Zani, segreteria Lilt Pisa; Simone Birindelli attore teatro; Pierluigi Fucini responsabile nazionale veterani sport; Paolo Migliorini ginecologo; mattia Benassi, coordinatore Pisa for special; Natascia lombardi, presidente Livorno for special e i rappresentanti degli sponsor Michele Reali per Generali Assicurazioni e Enrico Scotto per la Cassa di risparmio di Volterra.

Ilaria Vallerini