"La partecipazione è importante, dimostra attaccamento al partito"

Un’ondata di maltempo ieri ha colpito la giornata delle primarie del Pd. Dodici in totale i seggi in città, tra circoli e gazebo traballanti di fronte alle forti raffiche. Al voto iscritti, simpatizzanti, ed elettori. "Penso che uno dei due candidati possa portare il partito in una cosa che mi rappresenti veramente – dice Andrea Marcone, 21 anni, studente universitario, prima volta alle primarie -. Non sono iscritto, alle politiche ho sempre ceduto al voto utile, mi piacerebbe poter votare un Pd che svolta a sinistra". In fila al gazebo in logge di banchi, gli elettori al riparo dalla pioggia hanno aspettato il proprio turno. "Sono un anziano del Pd – dice Francesco Fella iscritto – ho sempre votato, la partecipazione è importante tanto quanto chi vince, le primarie rimangono uno strumento democratico unico nel nostro paese". Il Pd esercita il suo muscolo elettorale, ma c’è chi indeciso fino all’ultimo è alle prese con il dubbio amletico Bonaccini o Schlein, ma anche Mercanti o Fossi. "Non mi sono ancora deciso – dice Massimo Signorini in fila in via Battelli - mi affiderò all’ultimo secondo. La partecipazione alle primarie dimostra un attaccamento unico. È ora che il partito si rivolga alle classi più bisognose". Le divergenze sono anche in famiglia "io ho votato Schlein, mio marito invece Bonaccini – racconta Franca Ferretti, iscritta da 20 anni, che con sconforto sottolinea come – le ultime primarie si sono rivelate inutili visto i risultati a cui siamo arrivati". "Se nonostante il tempaccio la gente viene, significherà pur qualcosa – scherza Massimo Coppola, iscritto – ho sempre votato, mi auguro in un rinnovamento del partito". Non mancano nemmeno gli outsider "ho votato Unione Popolare alle politiche – dice Sara Olivieri – generalmente non voto Pd, ma voglio contribuire a mandare un segnale per ritrovare la sinistra, per questo ho votato Schlein".

Enrico Mattia Del Punta