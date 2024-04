La parola al sindaco: "Un Nosu più efficace con ulteriori 10 agenti operativi entro estate"

di Gabriele Masiero

PISA

Nessun depotenziamento del Nosu, il nucleo operativo di sicurezza urbana della polizia municipale, ma anzi un rilancio per renderlo più efficace anche nei controlli di polizia amministrativa per contrastare la deregulation commerciale e il dilagare degli affitti brevi che spopolano di residenti il centro storico. Il sindaco Michele Conti, dopo giorni di silenzio, replica alle critiche del deputato ed ex capogruppo leghista, Edoardo Ziello (che non ha mai digerito il siluramento di Paolo Migliorini), e di Confcommercio per parlare di sicurezza e inviare messaggi politici chiari ai cittadini: "Con l’associazione dei commercianti il rapporto è buono. Sono il sindaco di tutti i pisani e non solo di una parte. Ziello è un amico e tra noi non c’è alcuna frattura: sono sicuro che continuerà a dare il suo contributo alla crescita della città dal suo scranno in Parlamento".

Polizia municipale

"Con il nuovo comandante Elio Cappellini - spiega Conti - abbiamo già affrontato il tema della riorganizzazione del Nosu, che non è mai stato dismesso. Anzi sarà potenziato. Entro l’estate assumeremo ulteriori 10 agenti di polizia municipale che si aggiungeranno ai 139 già in servizio. La situazione della sicurezza in città è migliorata rispetto al 2018". Conti però precisa che il Nucleo di sicurezza urbana è "una componente del dispositivo cittadino di cui fanno parte anche le forze dell’ordine e che tutte, Nosu compreso, rispondono alla direzione tecnica della questura: noi faremo la nostra parte, potenziando anche le attività di polizia amministrativa e agli amministratori di condominio ho chiesto di valutare la possibilità di vietare la nascita di b&b prediligendo altre forme di affitto, ma questa situazione è figlia delle liberalizzazioni imposte dalla legge Bersani".

Lega e forze politiche

"Sono il sindaco di tutta la coalizione che ha nel civismo un forte spinta - puntualizza il primo cittadino - pertanto trovo stucchevole il dibattito pubblico sul mio tesseramento alla Lega. Perché non si chiedeva ai miei predecessori se si tesseravano in tempo a questo o quel partito? Non è un mistero che ho fondato io la lista Pisa al centro (un luogo politico nel quale mi riconosco all’interno del centrodestra nel quale milito politicamente da decenni) e che è stata determinante per lo storico successo elettorale del giugno scorso, insieme al contributo della lista Sviluppo e territorio rappresentata in giunta dall’assessore Paolo Pesciatini e sostenuta anche da Confcommercio, e a quel 9% di elettorato del Pd che ha votato per me riconoscendomi il buon lavoro svolto al primo mandato". In questo quadro, osserva Conti, "non sono le tessere di partito a consentirmi relazioni personali e dirette a beneficio della città con i vertici nazionali del Governo e dei partiti, ma anche in Regione: essere libero da condizionamenti politici è un valore aggiunto per i progetti che vogliamo portare avanti".

Le critiche di Ziello per la posizione sulle cariche agli studenti? "Rispetto la sua idea - sottolinea il sindaco - ma rivendico la mia. Rappresento tutti i pisani, non solo quelli che votano Lega, e credo che le manganellate ai ragazzini siano state sbagliate". Commercio, taxi e tramvia

"Insieme a Pesciatini stiamo lavorando all’aumento delle licenze dei taxi per offrire un servizio migliore, ma anche al miglioramento della qualità dell’offerta commerciale e di accoglienza cittadin"". Tema quest’ultimo che ha aperto un altro fronte polemico proprio con Confcommercio: "L’associazione di categoria fa la sua parte, io guardo all’interesse generale e quando parlo con i singoli operatori in tanti mi danno ragione: è un aspetto che renderebbe la città più appetibile nei circuiti turistici nazionali e internazionali", Conti è ottimista per la Tramvia: "Sono pronto a scommettere che la faremo: i termini del nuovo bando scadono il 31 ottobre e presenteremo con fiducia la nostra proposta. È un’opera che trasformerà Pisa". Infine, rivendica i risultati ottenuti: "Le manutenzioni fatte in città e sul litorale, i fondi Pnrr, i 45 milioni di euro per la qualità dell’abitare e i 400 alloggi popolari recuperati. Fatti che restano a beneficio di tutti e non medaglie personali per il sottoscritto. Preferisco concentrarmi sulle cose da fare, piuttosto che sul chiacchiericcio politico".