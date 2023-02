"La pace è la vittoria" Sit-in contro la guerra

"La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno", è lo slogan della giornata organizzata per venerdì alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II, e in occasione dell’anniversario dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Una catena umana con luci e bandiere della pace che sarà contemporanea a iniziative in tutta Europa, per "illuminarci di pace" e chiedere "il cessate il fuoco, e l’inizio dei negoziati di pace" dice Alessandro Gasparri, segretario generale Cgil Pisa, tra le promotrici dell’evento. "Pisa aderisce alla mobilitazione internazionale di Europe for Peace, insieme ad altre 100 città italiane e 30 europee – spiega Gasparri -. Il 25 febbraio invece ci sarà l’iniziativa regionale a Firenze, alle 14.30 in piazza dei Giudici. 70 anni fa i paesi europei decisero che l’atto della guerra non fosse mai più permesso come mezzo per risolvere le controversie internazionali, scenderemo in piazza per ricordare questo". Ad aver aderito tante realtà dell’associazionismo laico e cattolico, tra cui l’Anpi: "Nessuno può vincere questa guerra - sottolinea Bruno Possenti, presidente provinciale Anpi Pisa -. Odio, miseria e sofferenza, le cicatrici della guerra ormai rimarranno, vanno immediatamente riposte le armi, facciamo appello ai cittadini a partecipare venerdì per chiedere con forza e insieme a città di tutta Europa, una conferenza di pace che ponga fine al conflitto". "Anche l’Arci ha aderito – spiega Mario Dimonte –, ad un anno di distanza vediamo una situazione di stallo. Va fermata questa folle corsa agli armamenti perché le armi non possono sostituire la diplomazia, per questo rilanciamo anche lo slogan: meno spese militari più spese sociali". Tra le realtà che hanno aderito alla catena umana anche Acli, Cisl, Casa della donna, Libera, Sinistra per, 6000 sardine e tanti altri. Ma ci saranno solo bandiere della pace e luci.

E.M.D.P.