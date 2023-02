"La nuova vita dell’inceneritore? Rischiano di pagarla i cascinesi"

"Inceneritore di Ospedaletto, perché Reti Ambiente non ha informato del progetto di riconversione anche il Comune di Cascina, secondo socio in ordine di importanza di Geofor Patrimonio srl, proprietaria dell’impianto?". Fabio Poli, consigliere comunale della lista Lavoro Sviluppo Ambiente, presenta l’interrogazione sulla realizzazione di un impianto di trattamento a freddo al posto dell’inceneritore, anticipato da La Nazione il 26 gennaio scorso. "Con quel progetto Retiambiente, strampalata società di gestione di un ciclo dei rifiuti che produce costi mai riscontrabili ma sempre scaricati “in bolletta” - attacca Poli – , intenderebbe realizzare una struttura di trattamento a freddo, da far “entrare in esercizio entro tre anni”, per favorire la cosiddetta economia circolare del riciclo. Quella società pubblica, pur mancando ancora oggi di piano industriale che la pone sempre fuori dal controllo dei cittadini, continua a gestire, in modo autoreferenziale il ciclo integrato dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa. E ha presentato un progetto di scopo al solo Comune di Pisa, che ha espresso parere positivo, manifestando la volontà di realizzazione di un impianto di trattamento definito addirittura unico in Toscana". "Ma - continua Poli - parliamo di quela stessa che non ha mai fornito risposte sull’impianto per il trattamento anaerobico e aerobico dell’organico di Gello da 12 milioni, accantonati dalle tasche dei cittadini per abbassare i costi di conferimento e la Tari, si avventura in una nuova iniziativa e propone la trasformazione in nuove materie prime delle strutture in ferro e acciaio dell’attuale impianto che, una volta riciclate, sarebbero reimmesse in vendita per garantire la sostenibilità finanziaria dell’intervento; Geofor Patrimonio Srl, proprietaria dell’impianto di Ospedaletto, ha chiuso ilo Bilancio 2019 con una perdita d’esercizio di 7.877.841,00 coperta con l’azzeramento di tutte le riserve presenti in bilancio per 6.296.433 euro mentre, la restante parte pari a 1.581.408 euro, veniva rinviata ai successivi esercizi che vedevano però il 2020 chiudersi con risultato di soli +174.000 euro e il 2021 con una perdita di - 20.281 euro. Cifre che attestano una situazione grave, che coinvolge il Comune di Cascina detentore del 16,237% del Capitale Sociale per 1.166.882,00 euro".

"Chiedo a Betti e alla sua giunta – conclude – se abbiano avuto notizia del progetto di riconversione, se stavolta è corredato da piano industriale e dettaglio dell’investimento. Chiedo se non sia opportuna una mozione dell’intero Consiglio Comunale per favorire la formazione di un tavolo congiunto con gli altri Comuni sottoscrittori di quote importanti di ciò che ‘sembrerebbe’ l’attuale Capitale Sociale di Geofor Patrimonio Srl per valutare il percorso intrapreso da Retiambiente".