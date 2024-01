"La nuova tristezza arriva dai social"

"I social, quando mal utilizzati, possono diventare una nuova forma di moderna tristezza". E’ quanto sostiene David Pratelli, noto conduttore, imitatore e autore della Valdera. Pratelli spiega: "I social sono canali importantissimi – dice –, uno strumento di lavoro eccellente, un modo per creare contatti e, ovviamente, per svolgere delle ricerche. In tal senso sono mezzi eccezionali come può essere il telefono. Diventano invece profondo mezzo di tristezza se si usano per colpire gli altri, per affondare il prossimo o puntare il dito con violenza. Sì, ne sono convinto: i social possono rappresentare una nuova forma di tristezza se utilizzati per denigrare". Pratelli continua: "Un errore comune, quando parliamo di tristezza, è confondere un sentimento con la depressione. La depressione è una malattia che va curata attraverso il ricorso a medici specializzati. La tristezza, invece, è un sentimento. Un sentimento da non confondere con la malinconia’. Quale differenza? La ‘tristezza è indotta dagli altri’. Può giungere attraverso una brutta notizia, attraverso un rapporto personale che si logora oppure un evento specifico". Poi c’è la tristezza che ci infliggiamo da soli "laddove ci vogliamo del male senza rispettarci fino in fondo. E’ la tristezza di voler sempre di più e, soprattutto, di pretendere sempre qualcosa ‘oltre’ da noi stessi. Vogliamo arrivare, vogliamo ambire, vogliamo lanciarci spesso oltre i limiti della nostra natura. Anche questo provoca tristezza". E allora, qual è la ricetta per la felicità? "Bella domanda, ma la risposta è forse più semplice di quello che si può credere. Bisogna concentrarci sulle cose che ci fanno stare bene dando spazio solo a chi lo merita davvero".

Saverio Bargagna