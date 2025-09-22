La nuova stagione di Koru Teatro, formazione teatrale e spettacolo al Sant'Andrea

Pisa, 22 settembre 2025 - Sabato al Teatro Sant'Andrea si è tenuto l’evento di apertura stagione delle attività di formazione e spettacolo organizzata da Koru, Associazione di Promozione Sociale dedicata alla diffusione di attività culturali e artistiche, con un focus particolare sulle arti performative come il teatro, la danza e la musica. Creata tre anni fa da sei soci fondatori - il presidente Luca Tessieri, la vicepresidente Bianca Mazzei, Vezio Bianchi, Federico Librino, Valentina Consolo e Livio Padorno - Koru ha vissuto una crescita significativa nei suoi primi anni di attività. L’anno scorso Koru ha messo in scena sei spettacoli auto-prodotti per un totale di 30 recite e a teatro hanno visto i lavori di Koru circa 2500 spettatori. Oltre alla produzione di spettacoli teatrali, l'associazione ha introdotto corsi di teatro per bambini dai 7 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, e ha ospitato diversi workshop condotti da professionisti presso lo stesso Teatro Sant'Andrea.

Il presidente Luca Tessieri ha delineato gli obiettivi futuri dell'associazione: "Oltre al pubblico delle serali i nostri spettacoli sono rivolti alle scuole, e numerosi istituti scolastici hanno già aderito alle nostre iniziative. L’anno scorso il teatro ha accolto più di 1400 studenti. L’associazione si basa sulla partecipazione dei soci: cerchiamo spesso artisti e artiste che collaborino ai nostri progetti. Abbiamo istituito un Registro Artisti Volontari che, al momento, ha 95 membri attivi. Chi desidera unirsi può iscriversi direttamente dal nostro sito. Per ringraziare chi collabora con noi organizziamo stage e workshop con professionisti del settore, accessibili a prezzi stracciati. Formarsi nel campo teatrale è sempre molto oneroso, per questo ci teniamo particolarmente a offrire un servizio di qualità ai nostri soci e a permettere a tutti di partecipare alle nostre attività formative.”

Durante l'evento di apertura, sono stati presentati i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adolescenti, condotti da Margherita Guerri e Bianca Mazzei. Oltre ai consueti laboratori per universitari, quest’anno verranno avviati due nuovi corsi: un laboratorio di recitazione per chi ha più di 40 anni, condotto dall’attrice Elisa Proietti, e un laboratorio di Regia Teatrale, guidato da Luca Tessieri. In partenza anche la seconda edizione di Prima stesura, percorso composto da 8 incontri dedicati alla drammaturgia teatrale con Salvatore Zappia e Tiziano Rovai, e infine il workshop Incontrare la voce e il laboratorio La voce e il racconto composto da 8 incontri con Giulia Solano, presidente dell’Ass.ne Vivavoce.

Successivamente, sono stati illustrati i cinque workshop di approfondimento per attori e attrici. Il primo, intitolato La poetica di un corpo espressivo, sarà condotto da Giulia Perosa il 15 e 16 novembre. Seguiranno poi Tutto a un’anima di Serena Guardone il 6 e 7 dicembre, Il canto del capro con la Compagnia SALZ il 17 e 18 gennaio, Buonanotte Punpun con Dimitri Galli Rohl il 21 e 22 febbraio e, infine, Fuori tutti con Davide Tagliavini il 28 febbraio e 1 marzo.

Infine, è stato annunciato il programma degli spettacoli per la stagione 2025/2026. I titoli in cartellone sono Non sparate sul postino di Derek Benfield, La Locandiera di Carlo Goldoni, e Per il tuo bene di Pier Lorenzo Pisano, Macbeth di William Shakespeare, Enrico IV di Luigi Pirandello e Troiane tratto da Euripide. Gli spettacoli sono diretti dai registi di Koru Teatro: Luca Tessieri, Giuseppe Mendicino e Tiziano Rovai.

L’associazione ospiterà anche quattro produzioni esterne: Siamo qua in cerca della compagnia Castoro Teatro e Teatro della Yod di Rimini con la regia di Gabriele Marcelli e Luigi Pisani, Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato, produzione di Fondazione Sipario Toscana con Serena Guardone, Filio dello Spedale, della Compagnia SALZ e, per finire, That’s All, della compagnia Artemis Danza di e con Davide Tagliavini. "Tutti gli spettacoli" conclude Tessieri, "andranno in scena al Teatro Sant'Andrea di Pisa, che consideriamo la nostra casa. La compagnia I Sacchi di Sabbia e l'Associazione Sant'Andrea Teatro ci hanno dato ospitalità in questo spazio storico e punto di riferimento per il teatro cittadino, che gestiscono dagli anni ottanta".