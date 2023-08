La notte magica di festa con la musica immortale

La Torre illuminata e la maestosità della Piazza del Duomo, con al centro il pianoforte di Ramin Bahrami, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach, e pianista di fama internazionale di origini iraniane. L’accesso a libero e a invito per 200 ospiti, in una notte magica come non capiterà più almeno per altri 5 decenni, quando il nostro Campanile festeggerà i 900 anni. Alle 21.30 il graduale della Cattedrale ospiterà il concerto gratuito del pianista già insignito del premio "Mozart Box" per l’appassionata e coinvolgente opera di divulgazione della musica e gli è stato conferito il premio "Città di Piacenza–Giuseppe Verdi" dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale. Il programma del concerto prevede musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Chopin, Rachmaninov e Mompou. "Ramin Bahrami - dice di lui Piero Rattalino, maestro del conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano dove il musicista di Teheran si è diplomato - scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello, Glenn Gould, senza veramente assomigliare al modello. Io gli ho insegnato a sopportare il morso, ma non l’ho domato; e spero che continui ad essere com’è". La ricerca interpretativa del pianista iraniano è rivolta alla monumentale produzione tastieristica di Johann Sebastian Bach, che Bahrami affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita di cui è intrisa la sua formazione. Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia, gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità. Concertista apprezzato in tutto il mondo è stato protagonista di numerosi i concerti in Europa ed Estremo Oriente (Tokyo, Osaka, Pechino e Shangai) con il programma "Bach is in The Air" in duo con Danilo Rea ottenendo anche uno straordinario successo discografico. I suoi ultimi Progetti "Tra Oriente e Occidente" e "la Rinascita" hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica, mettendo in particolare risalto il difficile momento storico e culturale, con un forte desiderio di costruire ponti tra le varie civiltà e lanciare un importante messaggio di pace e armonia. Quasi un faro della sua esistenza dopo la fuga in Europa della sua famiglia, vicina allo scià, in seguito alla rivoluzione iraniana e l’avvento al regime dell’ayattollah Khomeyni.

Gab. Mas.