La nostalgia del trammino Resta solo la locomotiva

Piera si affaccia alla finestra e sistema i fiori. La stazioncina è ancora un gioiello e mèta di chi viene in visita a Marina e lei lo sa. Ma da quando Alfredino, suo marito e ultimo capostazione, se n’è andato, quella casa non è più la stessa: anche la struttura di via Cagliaritana è più triste. Nel 1892 si inaugurò una tranvia a vapore tra Pisa e il suo litorale: sostituita nel 1932 da una linea elettrica che terminava a Livorno.

La ciclopista segue il suo percorso dove sono visibili ancora oggi le rotaie, i pali e alcuni caselli. "Sono la sua seconda moglie – ci racconta Piera Maccheroni – e quando sono arrivata qui ormai non c’era più niente, ma ho conosciuto la storia del trenino attraverso i racconti di Alfredo (Bargagna, ndr, scomparso da poco a 98 anni). Negli ultimi anni venivano da lui tanti studiosi che hanno raccolto le sue parole nei libri. Era una persona speciale legata alla storia del luogo". Già la storia.

"Sono arrivato qui nel 1958, giravo gli scambi, vendevo i biglietti. Avevo 8 incroci giornalieri", ci aveva spiegato ad agosto 2020 quando fu inaugurata la pista ciclabile. "Fu uno degli ultimi momenti di gioia, poi il Covid condizionò tutti – prosegue Piera – Alfredo era sempre squisito anche a 98 anni, con una grande memoria. Non è l’età che conta, ma la persona". Mentre parliamo qualcuno passa in bici, altri si fermano e ammirano quell’abitazione così particolare. Il grande cartello che spiega questo bellissimo percorso, purtroppo, si è in parte rovinato.

In piazza delle Baleari viene conservato un altro pezzo di questo meraviglioso viaggio: è la locomotiva Dante Alighieri che fu costruita in Germania nel 1883 per le tramvie a vapore della provincia di Pisa. Ne furono realizzate sei: questa entrò in servizio nel 1884 sulla tratta Pisa-Pontedera e nel 1892 nel pezzo completato fino a Boccadarno. La locomotiva a vapore fu attiva per ben 37 anni, fino al 1921, quando fu ceduta a Bologna. Dal 1932 al 1960 il tram fu sostituito, da Pisa verso il litorale, come visto, da una linea elettrica. La Dante Alighieri è l’unica superstite di quel tempo: le altre sono state tutte demolite. E’ considerata la più antica d’Italia. E nel 2021 è stata richiesta alla ditta Ferrato Davide sas di Padova in comodato d’uso dal Comune di Pisa per posizionarla nella piazza: non è facile conservarla data la vicinanza del mare.

Antonia Casini