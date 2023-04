La Nazione & Vanity Fair Uscita anticipata

Attualità, moda e cultura. Ma anche le storie delle celebrità del momento, i trend del presente e un ampio focus sulla cultura e gli spettacoli. Il periodico di cultura, moda, costume e politica Vanity Fair, abbinato a La Nazione stavolta anticipa e sarà in edicola domani, lunedì 1 maggio, anziché martedì. I lettori lo troveranno in omaggio dal loro edicolante con un giorno di anticipo, per via della festività del Primo Maggio. Come noto, infatti, i quotidiani il 2 (che cadequest’anno, di martedì) non escono. Quindi domani, richiedendo la copia de La Nazione, i nostri lettori riceveranno anche Vanity Fair al prezzo complessivo di 1,70 euro, il solo costo del quotidiano.