La Nazione martedì regala. Vanity Fair

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio con l’acquisto del quotidiano al costo di 1,70 euro. "Sì, anche io ci sono passata. Non posso più continuare a dire di sapere che cosa provano certe donne senza confessarlo. Sono stata con un uomo che ha deciso di non rassegnarsi al mio “non ti amo”". Claudia Lagona, per tutti Levante, alla vigilia del suo tour, è la protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair. La cantautrice condivide per la prima volta un pezzo di verità su di sé: "Ho avuto paura. Ho provato vergogna. Ma poi ho deciso di denunciare. E adesso di parlare".