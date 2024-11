La Nazione martedi regala. Vanity Fair

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Il prossimo sarà un numero davvero speciale perché, come ogni anno, Vanity ci porta addirittura a Hollywood, celebrandone i grandi talenti, ai quali è dedicata un’ampia sezione della rivista. Una tradizione ormai consolidata - quest’anno siamo al trentunesimo VFHollywood Issue - con i riflettori puntati su grandi nomi come quelli di Zendaya, Glen Powell, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Dev Patel, Sydney Sweeney, Josh O’Connor, Danielle Deadwyler, Jonathan Bailey, Lisa, Ncuti Gatwa e Bill Skarsgård.