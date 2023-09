La Nazione domani regala. Vanity Fair

Attualità, moda e cultura. Ma anche le storie delle celebrità del momento, i trend del presente e un ampio focus sulla cultura e gli spettacoli. Questo è molto altro è Vanity Fair, la rivista settimanale che anche domani, martedì 26 settembre, La Nazione regalerà con la nostra edizione Pisa-Pontedera. Per tutti i lettori un omaggio di grande valore, considerato il prestigio editoriale di questo magazine che ha declinazioni un po’ in tutto il mondo. Domani, richiedendo la copia de La Nazione, riceverete anche Vanity Fair al prezzo complessivo di 1,70 euro, ovvero al solo costo del giornale. Un motivo in più dunque per acquistare e leggere La Nazione così come la cronaca della nostra provincia.