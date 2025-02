La mozione sulla partita applaudita

Applausi e non parole. Bandite soprattutto le grida di incoraggiamento o peggio ancora di rimprovero, all’indirizzo dei baby calciatori.

Tra le mozioni di cui si discuterà oggi (apertura della seduta, ore 14.30) in consiglio comunale c’è anche quella presentata dal consigliere di Pisa al Centron Amanuel Sikera, che chiede all’amministrazione comunale di aderire al progetto regionale ‘La partita applaudita’: ovvero la richiesta ai genitori dei bambini impegnati in una partita di calcio di sostenerli solo con gli applausi e di non usare più le parole per sottolineare imprecisioni o, peggio, appunto, per offendere.