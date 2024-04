La mozione del Senato accademico: "Non sono nemica della ricerca"

"Nella mozione del Senato accademico della Normale di Pisa non si parla di boicottaggio, né di interruzione dei rapporti con le Università di Israele". L’assessora regionale all’Università, Alessandra Nardini, ribadisce di avere condiviso il documento normalista e spiega che "basterebbe leggere quel testo per scoprire perfino che la Scuola ha deciso di bandire due assegni di ricerca su tematiche relative allo studio del contesto e del conflitto di Israele e Palestina, indirizzati particolarmente a studiosi palestinesi e israeliani a rischio di incolumità fisica o che vedono compromessa la propria liberta` accademica". Inoltre, Nardini riguardo alla richiesta "di riconsiderare" il bando Italia-Israele ritiene che sia "motivata con il rispetto rigoroso dei principi costituzionali" e che non sia il caso "di dividersi" proprio su questi principi. "Non accetto assolutamente - aggiunge - che chi si schiera a difesa di questa mozione, come ho fatto convintamente io, venga dipinto come nemico della ricerca o, peggio ancora, come antisemita. Non mi sarei mai dichiarata favorevole, ad esempio, se si fosse parlato di una mozione che chiudeva tout court i rapporti con le Università di Israele. Avrei ritenuto profondamente sbagliata quella scelta, visto che proprio le Università, luoghi di cultura e conoscenza, sono spazi di libertà e, spesso, di dissenso critico, così preziosi in questo momento. Non ho mai confuso le responsabilità del Governo Netanyahu, che si sta macchiando di orrendi crimini contro l’umanità, con le responsabilità del popolo israeliano nel suo complesso". E conclude: "Insinuare il contrario è un avvelenamento intollerabile del confronto pubblico".

Attacca invece il Governo, Sinistra italiana, con la segretaria provinciale Anna Più che ritiene "giusta decisione della Normale di Pisa e se il governo Meloni fosse in prima linea per la pace e per imporre il cessate il fuoco, non ci sarebbero le proteste negli atenei e dei senati accademici". Non solo, gli atenei, secondo Piu, "sono centri di formazione che fanno della cultura della pace la base fondamentale della propria attività e della propria missione culturale. E questo devono continuare a fare. Sono inutili e strumentali gli attacchi di alcuni politici del centrodestra in merito a tale decisione, pensino piuttosto a contribuire a un’iniziativa di pace e per il dialogo in Medio Oriente che permetta la fine della carneficina dei civili palestinesi".

Anche Luigi Sofia, consigliere comunale di Sinistra Unita, e membro di Sinistra italiana, esprime "apprezzamento e sostegno" al documento normalista ma anche "sconcerto per gli attacchi che il documento ha subito da parte di moltissimi esponenti politici, benché in effetti si stia sempre più consolidando una prassi di svilimento e messa in discussione dei valori costituzionali fondanti la nostra Repubblica".

