Pisa, 13 aprile 2023 - Il 19 aprile 2023, alle 16.30, si terrà il quarto e ultimo incontro del ciclo “Evoluzione e biodiversità umana”, organizzato in occasione della prossima apertura della nuova Sala dell'evoluzione dell'Uomo. L’incontro si svolgerà in presenza nella Sala conferenze del Museo e sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook e Youtube del Museo. ANTICHI SENTIERI - La mobilità umana dalle origini alla rivoluzione agricola. Guido Chelazzi, Professore emerito, Docente di Ecologia umana, Università di Firenze. Il tema dell'incontro è la mobilità umana, come dispositivo fondamentale di adattamento che caratterizza tutta la storia bio-culturale della nostra specie, dall’origine alla contemporaneità. Paleoantropologi, archeologi e genetisti, utilizzando tecniche inimmaginabili fino a pochi anni fa, sono oggi in grado di ricostruire le migrazioni della preistoria e della storia antica. Le loro ricostruzioni ci aiutano a comprendere che le popolazioni umane non sono entità statiche, ma si formano ed evolvono grazie a complessi processi dinamici che ne determinano il profilo genetico, linguistico e culturale. ACQUARI NATURALI - Sabato 15 e domenica 16 aprile il Museo è lieto di ospitare "Acquari Naturali", un evento con esposizione di acquari, conferenze a tema, visite guidate all'Acquario e laboratori per bambini. MERAVIGLIE DELLA TOSCANA - Il Museo di Storia Naturale è lieto di ospitare "Meraviglie mineralogiche della Toscana", una esposizione temporanea con la selezione dei campioni della collezione di Angelo Da Costa acquisiti dal Museo. La mostra è visitabile dal 1° aprile al 31 maggio 2023. KRYPTOS - Inganno e mimetismo nel mondo animale. Il Museo è lieto di presentare l’esposizione temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, a cura di Emanule e Biggi e Francesco Tomasinelli. La mostra è visitabile dal 17 marzo al 12 novembre 2023. M.B.